Radil mladším kolegům, ať nedělají stejnou chybu jako on. Ať kvůli práci neodstrčí své děti na druhou kolej. Syn Ota (39), dcera Tereza (33) a vdova Milena se s Otakarem Černým (†77) naposled rozloučí v pondělí na Kladně.

Bylo to v roce 2002, kdy se vrátil do České televize jako šéfredaktor sportovní redakce. Otakar Černý tehdy mluvil o tom, že svou paní a dceru chrání, protože obě nestojí o publicitu. „Syn je známý jako hokejista, ten s tím nemá problém. Když dcera s manželkou nechtěly, respektoval jsem to. Dcera je tlumočnice z francouzštiny, má fakultu... Filozofickou? Vidíte, ani to nevím,“ musel přiznat.

O jedenáct let později, když odcházel do důchodu, vysvětlil, že jeho tehdejší neznalost nebyla náhoda. „Manželka mi to vyčítala, ale hlavně si to dnes vyčítám já. Tou prací jsem zameškal dospívání svých dětí. Dneska zjišťuju, že o nich vlastně nic nevím,“ řekl Černý zcela na rovinu a dodal: „Říkám proto kolegům, hoši, neblázněte, udělejte si čas na rodinu, ať vám neuteče život mezi prsty!“

Výčitky měl prý hlavně vůči Tereze. „Protože s Otou jsem chodil aspoň na hokej,“ upřesnil.

Že to ale ani Otakar mladší neměl jednoduché, ukazuje doznání jeho otce, že ho nejspíš nikdy nepochválil. A to vystudoval vysokou školu, působil v kladenském hokejovém klubu i na tamní radnici a dnes vede Síň slávy Českého hokeje.

„My jsme totiž měli takovou společnou zásadu, že dobrý otec své syny chválí pouze ve spánku. Bude vám to možná znít krutě, ale já to se svým synem praktikoval taky. A vyplatilo se to: Syn má dobré postavení, to samé dcera. Takže bych na tom nic neměnil,“ vysvětlil za každé situace přísný Otakar Černý