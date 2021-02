Prymula hrozil lockdownem, pak šel na fotbal. U Babiše skončil!

Když už nějakou kvótu osob regule opatření proti čínskému viru povolují, tak co by nešli na třetí mančaft anglické ligy. Prominenti se choulili do svršků na ochozu v Edenu, aby v Evropské lize fandili Slavii proti hvězdnému Leicesteru (0:0). Pro epidemiologa Romana Prymulu (57) byla kopaná poslední akcí v roli poradce premiéra Babiše, jenž s ním bezprostředně po utkání ukončil spolupráci.

Plukovník Roman Prymula ještě ve čtvrtek ráno hrozil Čechům tvrdým lockdownem a zpřísňováním hygienických opatření. „Situace je nepochybně poměrně závažná. Když se podíváme na historický vývoj té epidemie u nás, tak tady byly i vyšší počty nakažených, nicméně ukazuje se, že britská mutace může mít i závažnější klinický průběh. Teď už jsou data z Velké Británie, která to potvrzují,“ uvedl pro ČT.

No o pár hodin později šel sám "příkladem", když si vyrazil do společnosti. Tentokrát nešel do zavřené hospody na Vyšehradě, kde ho v říjnu nachytali i s pravou rukou ministerského předsedy Babiše Faltýnkem fotoreportéři Blesku, ale na kvalitní kopanou. Uvelebený v křesle slávistického stadionu si náramně užíval celých devadesát minut bezgólové bitvy.

„Ano, byl jsem s dvě hodiny starým negativním testem a respirátorem na legálním fotbalovém zápase s povolenou návštěvou diváků. Podotýkám, že jsem letos neměl žádnou dovolenou, natož zahraniční. Zda se, že já smím být pouze doma,“ řekl po zápase Prymula webu denikn.cz.

Ani tato slova obhajoby mu nepomohla. Po desáté večer premiér oznámil, že s Prymulou ukončil splupráci. „Pan Prymula je velký odborník na epidemie, sociální inteligenci ale postrádá. Tohle je prostě opět špatně, vůči fotbalovým fanouškům, kteří nemůžou na stadion, i lidem, po kterých teď chceme, aby byli hlavně doma,“ napsal Novinkám Babiš a dodal.: „Nemluvě o tom, že to zase působí papalášsky. Domluvili jsme se na ukončení spolupráce, protože tohle není možné.“

Popel na hlavu si sypal i boss Slavie Jaroslav Tvrdík :

Plukovník ovšem nebyl zdaleka jediným prominentem v ochozech. Důležitý mač přilákal na tribunu i hradního kancléře bez prověrky Vratislava Mynáře (53) s manželkou Alex , šéfa České televize Petra Dvořáka (56), ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Jana Marounka i kovaného slávistu a europoslance Alexandra Vondru (59).

Vardyho a spol. si nemohli nechat ujít ani další VIP hosté. Pracovně se do Edenu vydal trenér nároďáku Jaroslav Šilhavý , čistě jako fanoušek fandil sešívaným zpěvák a herec Richard Krajčo se synem. A všichni se náramně bavili...