Lotyšsko se chystá na Eurobasket. Porzingise tu zná každá babička, líčí místní insider
PŘÍMO Z RIGY | Když se hraje MS v ledním hokeji v zemi, kde borci na nožích s hokejkou tolik netáhnou, nebo ve Skandinávii, kde bývají ceny vstupenek nesmyslně našponované, často zachraňují aspoň částečně reputaci fanoušků. Řeč je o lotyšských příznivcích. Umějí vytvořit pekelnou atmosféru a nyní na EuroBasketu 2025 očekávají, že se jejich reprezentace ukáže doma ve velkém stylu. „Je to pro Lotyšsko možná největší sportovní akce roku, protože basketbal je druhým nejoblíbenějším sportem na světě a EuroBasket je nejlepší regionální šampionát ve srovnání s ostatními kontinenty,“ má jasno lotyšský novinář zaměřující se na basketbal Andrejs Silins.
To načasování snad nemohlo být lepší. V Rize se totiž koná jedna ze skupin EuroBasketu 2025 a následné play off zrovna v době, kdy je celý národ nažhaven na to, co předvede reprezentace po skvělé jízdě na MS 2023. Tehdy tým italského kouče Luky Banchiho došel k pátému místu. Přitom kvůli zranění chodidla turnaj vynechal Kristaps Porzingis. Teď je ale na značkách, aby Lotyšsko táhnul.
„Je pravděpodobně nejslavnější osobností Lotyšska za posledních deset let. Respektive od doby, kdy hraje v NBA. Porzingise zná každá hospodyňka i babička. Jeho popularita je zhruba na úrovni prezidenta. Samozřejmě je škoda, že za národní tým nehrál příliš často, od EuroBasketu 2017 odehrál jen několik zápasů, ale letos se do národního týmu vrátil, takže nadšení je obrovské,“ má jasno novinář Andrejs Silins.
Ten taky připomněl, že Lotyši byli vůbec prvním vítězem EuroBasketu v historii, což se obecně málo ví. „Přesně před devadesáti lety Lotyšsko vyhrálo první Eurobasket v historii (1935) a o dva roky později (1937) se v Rize naposledy korunovali mistři kontinentu. Uplynulo tedy 88 let od chvíle, kdy Lotyšsko turnaj pořádalo a všichni nejlepší hráči Evropy, z nichž někteří jsou světovými megahvězdami, se opět sejdou tady u nás,“ vypráví Silins.
Po příletu do Rigy ale na cizince nedýchne extra basketbalová atmosféra. V pondělí po přistání v hlavním městě nás hned u výstupu z letištní haly vítaly dvě usměvavé hostesky u informačního kiosku s logem EuroBasketu. Jeden by si řekl, že podobnými znaky a připomínkami, že šampionát klepe na dveře, bude město prošpikované.
Kdepak. Alespoň od letiště směrem k Xiaomi Areně, kde se bude celý basketbalový mejdan konat, moc nebylo znát, že Lotyšsko bude jednou z bašt hry pod bezednými koši. Jedním z mála vtipných odkazů byly místní brambůrky v supermarketu, na kterých jsou zvěčnění reprezentanti v národním dresu. Silins je ale přesvědčen, že je EuroBasket pro Lotyše sportovním svátkem číslo jedna.
Lotyšské brambůrky, na kterých jsou vyobrazeni tamní basketbaloví reprezentanti • Jakub Plaskura / Sport
„O nejvyšší popularitu se dělí s ledním hokejem. Podle mého skromného názoru dosahuje lední hokej svého vrcholu jednou ročně – během mistrovství světa v květnu. Řekl bych, že basketbal je populárnější, pokud se podíváme na celý rok. Máme Porzingise v NBA, Smitse a Zagarse v Eurolize, Kurucs a Bertans se vrátí do Euroligy, takže lidé je sledují po celý rok. V posledních letech získává na popularitě také fotbal, protože RFS a Riga FC hrají dobře na mezinárodní úrovni, ale z týmových sportů bych řekl, že je fotbal rozhodně až číslo tři,“ popisuje Silins.
Dle jeho slov asi přehnaná propagace není potřeba. Očekává se nápor zejména fanoušků z pobaltských zemí. Každá pořadatelská země si mohla na startu losování základních skupin vybrat jinou partnerskou zemi, jejíž reprezentace v dané destinaci odehraje skupinovou fázi.
Lotyši sáhli zcela pragmaticky po Estonsku. Dalo se očekávat, že pobaltské derby potáhne a skupina v Rize přivábí řadu estonských fanoušků, kteří to budou mít doslova za humny. To se také stalo. Navíc je ve hře ještě bonus v podobě očekávaného postupu Litvy do play off, takže stěhování Jonase Valančiunase a spol. do Lotyšska přitáhne další tisíce lidí ze třetí pobaltské země.
„Myslím, že z organizačního hlediska bude vše na špičkové úrovni. Je tu naděje, že tentokrát bude velká návštěvnost zápasů. Kolem lotyšské reprezentace je velký rozruch, ale z rozhovorů jsem se dozvěděl, že v Estonsku je to podobné, takže Estoncům již bylo prodáno deset tisíc vstupenek. V Rize bude asi osmnáct až dvacet tisíc Estonců fandit své reprezentaci,“ předpovídá Silins.