Bere to vážně a svého životního rivala chce zničit i potřetí. Boxerský titán Evander Holyfield (58) si před řeží s Mikem Tysonem (54) vzal na pomoc ukrajinskou mlátičku Vladimira Klička (44).

Pořád to není oficiální, ale fandové nepochybují, že si to dva boxerští dědci letos rozdají, exhibiční mač má hostit Dubaj. „Celý svět chce ten zápas vidět,“ řekl Holyfield, který v letech 1996 a 1997 Tysona porazil, když v odvetě mu »zvíře Mike« ukousl kus ucha. Teď má jít o mač za 2,1 miliardy Kč! „Divíte se? Všechny teď nejvíc zajímáme já s Mikem,“ smál se Holyfield.

Zatímco Tyson se už loni vrátil do ringu duelem s Jonesem, on se už deset let s nikým nemlátil. Teď si zatrénoval s Kličkem, jenž prý také zvažuje comeback. „Dnes v práci s kámošem,“ napsal Evander ke společné fotce a ukázal, že je v top formě.