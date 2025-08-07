Baník - Austria Vídeň 4:3. Přestřelka pro domácí! O výhře Ostravy rozhodl v závěru Prekop
Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání 3. předkola Konferenční ligy porazili doma 4:3 Austrii Vídeň a ukončili čekání na premiérové vítězství v sezoně. Hosty poslal do vedení ve čtvrté minutě Maurice Malone, obrat zařídili v závěru úvodního dějství Michal Kohút s Davidem Buchtou. Krátce po změně stran zvýšil Daniel Holzer, Dominik Fitz s Manpritem Sarkariou přesto znovu srovnali. Skóre uzavřel v 82. minutě Erik Prekop.
Odveta se hraje za týden v Rakousku. Postupující se v závěrečném 4. předkole utká s lepším z dvojzápasu Lugano - Celje. Pokud by Baník přešel přes dva soupeře, zahrál by si hlavní fázi evropského poháru po 16 letech.
Slezané se dočkali premiérové výhry v sezoně v pátém soutěžním duelu. Doma v pohárech neprohráli počtvrté za sebou, z toho třikrát zvítězili. Austria nenavázala na dva triumfy z předchozího kola proti gruzínskému Spaeri.
Baník na rozdíl od obou zápasů 2. předkola Evropské ligy proti Legii Varšava nevstoupil do utkání dobře a poprvé v pohárové sezoně inkasoval jako první. Malone si převzal Fitzovu kolmici mezi obránce a i v pádu a pod tlakem dobíhajícího Frydrycha poslal míč kolem gólmana Holce do sítě.
Vzápětí Šín nastřelil tyč a po čtvrthodině měl na hlavě vyrovnání Chaluš, ale sám z malého vápna trefil jen připravenou náruč Sahina-Radlingera. Brankáře Austrie nepřekonal ranou zblízka ani Kohút.
V poslední minutě úvodního dějství navíc Buchta napřáhl z 20 metrů a přízemní střelou se trefil přesně k tyči. Ostravský odchovanec částečně odčinil zaváhání z minulého týdne, kdy v závěru odvety s Legií ve Varšavě neproměnil penaltu a jeho tým po porážce 1:2 vypadl z kvalifikace Evropské ligy.
Nápor ostravských fotbalistů nezastavila ani poločasová pauza. Ve 49. minutě Buchta při přečíslení našel osamoceného Holzera a ten zakončil na přední tyč. Levonohý univerzál si zahrál poháry i za Spartu, Zlín a Slovácko, dnes ale vstřelil ve svém 30. startu v Evropě první gól.
I ve zbytku zápasu pokračoval oboustranně ofenzivní souboj, Austria ale začala postupně dominovat. Po sérii tří velkých šancí nepřekonal skvěle chytajícího Holce ani v 67. minutě tváří v tvář Malone, dobíhající Fitz ale měl proti ležícímu brankáři snadnou práci.
Špílmachr rakouského celku se prosadil ve čtvrtém soutěžním utkání za sebou a dnes přidal i dvě asistence. V 79. minutě podobně jako před prvním gólem vyslal do brejku střídajícího Sarkariu, který trefil prostor mezi nohama Holce.
Poslední slovo měl přesto Baník. V 82. minutě si Prekop naskočil na Rigův centr z přímého kopu a hlavou stejně jako v odvetě proti Legii korunoval svůj výborný výkon gólem. Austria v soutěžích UEFA nevyhrála v Česku ani třetí zápas.