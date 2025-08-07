ONLINE: Sparta - Ararat 2:1. Rychlá otočka, s pomocí teče se trefil Kairinen
První krok zvládli, ale přichází na řadu další. Fotbalisté Sparty v boji o proniknutí do Konferenční ligy po úspěšném vyřazení kazašského Aktobe musí tentokrát zvládnout duel s druhým dosud nepoznaným soupeřem. O postup do závěrečného 4. předkola poprvé hrají s klubem Ararat-Armenia. V základní sestavě je ofenzivní trio Lukáš Haraslín, Jan Kuchta, Veljko Birmančevič, kvůli zranění chybí Filip Panák či Lukáš Sadílek. ONLINE přenos z utkání sledujte od 20.00 na iSportu.