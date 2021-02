Příbuzní, kamarádi i slavné tváře se přicházejí rozloučit s legendárním moderátorem a otcem televizního sportu Otakarem Černým (†77). Pohřeb se koná za přísných hygienických opatření v kladenském kostele svatého Václava.

Uctít památku svého bývalého šéfa přišly známé tváře z České televize - Pavel Čapek, Robert Záruba, Michal Dusík a další. Věnce, a že jich bylo požehnaně, však přinesli či zaslali i jiní. Český hokej, Česká unie sportu (ČUS), Statutární město Kladno, SK Kladno...

Černý měl vystudovanou pedagogickou fakultu a řadu let působil na kladenském učilišti, hned po listopadu 1989 však moderoval velmi sledované politické diskusní pořady Co týden dal a Debata. Nakonec se ale přes krátké působení v novinách a jako mluvčí vrátil do televize a ke sportu, kde se stal spolutvůrcem programu ČT sport.

Věčně dobře naladěný zemřel v úterý nad ránem a nečekaná zpráva legendy české nejen sportovní žurnalistiky zasáhla široké spektrum lidí, kteří měli s věčně usměvavým mužem co do činění.

Podle dostupných informací byl už delší dobu nemocný, několikrát výrazně zhubnul, ovšem i přes situaci s koronavirem, která ho vnitřně sužovala, se snažil být neustále pozitivní. „Mluvil jsem s ním pravidelně každý týden. Pořád nám dával konstruktivní připomínky k pořadům a přenosům,“ řekl komentátor Michal Dusík s tím, že společně plánovali práci na roky dopředu.

Teď už bude na vše dohlížet shora, ovšem v myslích lidí, kteří ho znali, bude navždy znít životní krédo, jež si Černý vypůjčil od Jana Masaryka: „Hlavu vzhůru, furt se de.“ Čest jeho památce!

