MMA bojovník Karlos Vémola (35) a slovenská playmate Lela Ceterová (31) jsou párem, který nelze přehlédnout. O jejich rozchodu a opětovném shledání se toho napsalo už mnoho. Poprvé až teď se ale rozhodli na toto téma promluvit společně v otevřeném rozhovoru pro Blesk a Sport.

Nevěra. To slovo bylo ve vztahu »Terminátora« a jeho snoubenky ještě před rokem pořádně žhavé. Zkrátka se našly důvody, proč se slovenská kráska najednou sbalila s malou Lili (1) a vyrazila směr Bratislava, kde měla přichystaný byt.

„Nejprve jsem z toho měl asi paradoxně radost. Myslel jsem si, že budu mít barák sám pro sebe a s kámošema tady budeme dělat párty,“ šokoval Karlos v upřímném rozhovoru. „Pak jsem si uvědomil, že mě ty párty ani nebaví, a seděl jsem tu sám a koukal do zdi. Bylo tady smutno,“ přiznal.

Byly to dámy se jmény Lulu a Krishtin, které Vémolu s partnerkou rozeštvaly. Ale ne úplně, ti dva si k sobě našli cestu zpět a dnes jsou dokonce zasnoubení a plánují veselku.

„Vůbec se nechci k těm košťatům vyjadřovat,“ řekl rázně zápasník a Ceterová jej doplnila: „Já už se nedívám do minulosti. Udělala jsem za tím tlustou čáru. Řeším to, co je teď, a to je pro mě priorita. Teď jsme skutečně šťastní, je nám spolu super a užíváme si to. Tak by to mělo být...“

