Na počest svojí snoubenky Lely Ceterové si nechal bojovník Karlos Vémola (35) svého prsatého andílka vytetovat na paži levačky. „To je tak nádherné! Silný důkaz lásky,“ rozplývala se bývalá playmate. Co si ale o uměleckém dílu myslí Terminátorovi soupeři?

Hvězd tuzemské MMA scény Václava Mikuláška (32) a Patrika Kincla (31) se na názor ptali jejich fanoušci prostřednictvím Instagramu. „Top, nemám k tomu nic špatného,“ načal svoje hodnocení zápasník přezdívaný Baba Jaga, jehož Vémola ve svém předposledním souboji po pár vteřinách uškrtil.

Mikulášek pokračoval v žoviálním duchu. „Tatér byl určitě moc dobrý. Hlavně chválím, že ko*y vypadají jako Homerovy oči. To se cení, že to udělal tak víceúčelové,” chechtal se. Lidová tvořivost opravdu nezná mezí.

A Vémolovo namalované vyznání udělalo dojem i na Patrika Kincla. „Topovka,“ smál se fighter, až jeho smajlíkům tekly slzy z očí. „Řepka s Kačkou blednou závistí. Trochu jsem doufal, že se MMA do takového bizáru nedostane, ale je to p*del. To zase jó,“ chechtal se, až se za břicho popadal jeden ze zájemců o případný mač s Terminátorem.