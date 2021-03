Už to budou tři týdny, co v berlínském bytě našli jen pár dnů po jejím dramatickém rozchodu s fotbalovou superstar Jéromem Boatengem (32) mrtvou Kasii Lenhardtovou (†25). Co se stalo? Je za její smrtí někdo třetí? Na všechny otázky odpověděla nařízená pitva.