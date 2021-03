Dvanáct minut trvala jízda Tigera Woodse (45), než měl ráno 23. února těžkou havárii. Už dříve řekl, že si nehodu nepamatuje. Jenže jak plyne z policejní zprávy, on ani neví, že řídil.

Vyšetřování zatím směřuje k tomu, že zkrátka usnul za volantem, přejel dělicí pás mezi pruhy i protisměr a vyletěl s dvoutunovým SUV Genesis GV80 ze silnice. Nikoho dalšího nezranil.

Policejní závěr učiněný záhy po nehodě byl, že Woods nebyl pod vlivem alkoholu ani omamných látek. Vycházel z toho, jak golfi sta komunikoval. A působí čím dál víc podezřele. Woods totiž do protokolu uvedl: „Nepamatuju si ani to, že jsem to ráno řídil.“

Přitom s tlumIcími léky na SVÉ chronické bolesti zad má bohaté zkušenosti... Havárii odnesla nejvíc Tigerova pravá noha. Lékaři mu na ní spravovali šest otevřených zlomenin. Přesto jsou jeho vyhlídky na uzdravení dobré.