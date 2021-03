Na hřišti se jí konečně daří, doma je to ještě lepší! Lucie Voňková (29) spolu s manželkou Claudií (35) očekávají narození potomka, fotbalistka Ajaxu a její milá se rodiči stanou v létě.

Díky fotbalu poznala svou životní lásku. Česká útočnice se s holandskou křídelnicí poznala při angažmá v německé Jeně, před třemi lety si řekly své »ano«, a teď se radují, že už brzy budou tři.

„Nemůžeme se tě dočkat,“ vzkázaly nastávající maminky potomkovi, kterého by Claudia měla porodit v srpnu. Jsou připravené Obě Voňkovy (Claudia se před svatbou jmenovala van den Heiligenbergová) se o šťastnou novinu podělily na Instagramu, kde sdílely záběry z ultrazvuku, už připravený obleček a plyšáka, kterého malý (nebo malá) fotbalista dostane do kolébky.

Zamilovaná dvojice žije v Amsterdamu, kde Lucie válí za ženský tým Ajaxu, minulý týden gólem v zápase s Heerenveenem pomohla k postupu do finále poháru a alespoň na chvíli nemusí myslet na dlouhodobé problémy se zády a koleny, které jí komplikují kariéru.

To Claudia už kopačky pověsila na hřebík, od loňského února působí v nizozemské hráčské unii a na mateřské povinnosti bude mít dost času. Je jako princezna Lucie si angažmá ve slavném klubu nemůže vynachválit.

„Říkám to pořád, máme se jako princezny,“ přiznala v rozhovoru pro CNN Prima News, kde se rozpovídala i o vztahu s Claudií. „V klubu to byla moje spoluhráčka, ne partnerka. A tak to bylo celou dobu. Doma pak samozřejmě ne,“ usmívá se Lucie, která se svou milou kopala i za Bayern.