Volby na fotbalovém okrese: Rychnov hlásí změnu, druhý tábor vyklidil pole

Třikrát už to zkoušel s kandidaturou na předsedu Okresního fotbalového svazu Rychnov nad Kněžnou. Poprvé z toho byla prohra o fous, podruhé výraznější porážka, ale tentokrát slavil trenér Luboš Michalec výhru. V pátečních volbách, které si vybral k hlubší sondě do nižších fotbalových pater deník Sport, zvítězil poměrem 18:15 nad dosavadním místopředsedou Miroslavem Martínkem. „Bylo to těsné, mohlo to lehce dopadnout stejně jako předtím. Ukázalo se, že fůra klubů změnu chtěla, ale fůra se jich chce držet toho, jak to funguje, a vyhovuje jim to,“ řekl Michalec. Druhý tábor až na jednoho muže demonstrativně stáhl kandidáty do výkonného výboru.

Před volbami se vymezil vůči dědictví bývalého místopředsedy Romana Berbra obviněného z korupce, sešel se s představiteli iniciativy Fotbalová evoluce Vladimírem Šmicerem a Rudolfem Řepkou a vybízel ke změně. „Teď je mimořádná šance fotbal očistit od lidí, kteří si z něj udělali solidní výdělečnou činnost,“ prohlásil Michalec. Jeho protikandidát Martínek byl místopředsedou dosavadního šéfa Miloše Židíka, ovšem to, že by patřili mezi „berbrovce“, oba odmítali. Stejně jako obvinění z jakýchkoli nepřístojných praktik.

Michalec přitom původně ani nechtěl do dalšího boje jít. „Když ale Berbra zavřeli, začali se na mě kluci z klubů obracet, že už to prý dopadne. Tak jsem do toho šel, že jim pomůžu – a nakonec i jako kandidát na předsedu,“ usmál se Michalec. Před sedmou hodinou pátečního večera už dvaapadesátiletý kouč v sále hostince v Kostelecké Lhotě věděl, že má vítězství jisté. I když jen o tři hlasy. „Byla to vyrovnaná záležitost,“ nepropadal euforii.

Jakmile byl výsledek znám, položili až na jednoho všichni lidé z Martínkova tábora kandidaturu do výkonného výboru. „To je smutné, zasekli se. Říkal jsem přitom, že se čtyřmi lidmi nemám problém,“ litoval nový předseda. „Ale je pravda, že kluci ode mě by zase nešli s panem Martínkem,“ uznal. Michalce a další čtyři zástupce jeho kandidátky tak doplní ve výkonném výboru Grassroots manažer mládeže Kamil Kaplan. „Jsem rád, že do toho jde,“ těší Michalce.

Ostrý kritik minulého vedení trenér Opočna a novinář Martin Šnajdr, jenž nedorazil kvůli nemoci, neprošel. „Chystali se na něho, snažil jsem se to klidnit. Mě tam jen znectil jeden kandidát, vyřvával hrůzostrašné věci,“ kroutí hlavou Michalec. „Děkuju všem, kdo mě zvolili, a doufám, že všechny ostatní přesvědčím, že se spletli,“ řekl delegátům.

Co dál? „Všichni na to koukají, že někdo vyhrál, ale čeká nás kupa práce,“ upozorňuje Michalec. „Teď jdu ale na pivo…“