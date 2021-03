Před týdnem během Super-G ve Val di Fassa náhle ztratila kontrolu nad svými dřívky a v krkolomné pozici skončila v síti. Také proto, že jí při děsivém pádu lyže nevypnuly, způsobila si zlomeninu holenní i lýtkové kosti. Teď Norka Kajsa Vickhoffová Lieová (22) z nemocnice popsala, co se následně dělo.

Plakala bolestí, při pohledu na svoji levačku nevěřila vlastním očím. Všem fanouškům u televizní obrazovky bylo jasné; je zle. „Bolest přišla ještě před nárazem. Jakmile jsem byla v ochranné síti, hned jsem si všimla, že noha je v úplně nepřirozené pozici,“ vyprávěla Kajsa norskému kanálu TV2.

Než se jí dostalo adekvátní péče, prošla si peklem. „Zprvu jsem nedostala žádné léky na bolest. Ani svému největšímu nepříteli bych něco takového nepřála,“ prozradila.

„Měla jsem úplně jasnou hlavu, ale přišla jsem o zub a krvácela z úst,“ vzpomínala. Když u ní zabrzdili členové karabiniéři, nevěděli, co si počít. Křičela, aby jí co nejrychleji odepnuli z lyží, ale… „Snažila jsem se jim sdělit, že mám zlomenou nohu, ale byla tam nějaká jazyková bariéra.“ Úleva přišla až po pětačtyřiceti minutách, kdy ji transportovali do cílového prostoru, sundali botu a dali morfium proti bolesti.

Z hlavy strašidelný moment ne a ne vytřepat. Přitom přiznala, že podmínky na kopci byly v ten den vlastně dokonalé. Nešťastnou nehodu označila za smůlu. Její největší obavou ale bylo, zda nezmešká olympijské hry, které bude za rok hostit čínský Peking.

Podle lékařského týmu univerzitní nemocnice v Innsbrucku, kde jí nohu operovali, však do olympiády bude zase jako rybička.

