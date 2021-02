Nemáte Závrať? Italská sjezdovka straší, muži jezdí trať pomaleji

PŘÍMO Z CORTINY D´AMPEZZO – Revoluční změna to má proti tradici vždycky složité. Na lyžařském MS v Cortině d´Ampezzo to ale došlo do extrému. Hned vedle slavné a historií ověřené sjezdovky Olympia delle Tofane vytyčili pořadatelé adrenalinovou novinku. Na trati jménem Vertigine (závrať) však ve sjezdu muži jezdili pomaleji než na vedlejším svahu ženy. Vzrušení si borci určitě užili dost. Ze slunné jízdy na prudkém kopci, na trati, která je vehnala do úzké soutěsky. Je to určitě krásná a těžká sjezdovka.

„Tenhle kopec si mistrovství světa zaslouží,“ hodnotil Rakušan Otmar Striedinger.

Je tu jen malý detail. Nový mistr světa ve sjezdu, Rakušan Vincent Kriechmayr, jel v průměru o víc než pět kilometrů v hodině pomaleji než Švýcarka Corinne Suterová. Ta v Cortině vyhrála závod žen.

Nemusíme se kvůli tomu hned bavit o genderu, nicméně zajímavý fakt to je. Už proto, že organizátoři MS v Cortině d´Ampezzo chtěli vytvořit opravdovou atrakci.

„Zkusili jsme udělat něco opravdu výjimečného,“ řekl před šampionátem sportovní ředitel MS Alberto Ghezze časopisu Ski Racing.

„Když se bavíme o sjezdovce Vertigine, jméno říká všechno. Dává vám to příchuť něčeho velice extrémního,“ doplnil prezident organizačního výboru Alessandro Benetton.

Cortina je jedním z nejtradičnějších center alpského lyžování. Na zdejší sjezdovce Olympia delle Tofane se v roce 1956 závodilo v rámci olympijských her. Mezi lety 1969 – 1990 se tu jezdily závody Světového poháru. Od začátku devadesátých let ale mužské závody vystřídaly pravidelné zastávky ženského Světového poháru.

Vertigine aspirovala na nový hit, k čemuž měl posloužit i tzv. Ghedinův skok v horní části trati. Bývalý italský šampion Kristian Ghedina údajně s pojmenováním pasáže souhlasil za podmínky, že se v ní bude skákat až 50 či 60 metrů daleko.

Během šampionátu však bylo všechno jinak. Při super-G na skoku skončili hned první tři závodníci, ostatní se rychle přizpůsobili, a místo dalekých skoků projeli složitou část trati za opatrného přibržďování. Během nedělního královského sjezdu se situace opakovala. Závodníci se radši drželi linie, která jejich skoky zkrátila na minimum.

„Přišlo mi, že se toho skoku báli, zbytečně zatáčeli. Pro diváky to podle mě nebylo, jak si představovali,“ hodnotil reprezentant Jan Zabystřan. Skok si zkusil v úvodní super-G a na sjezd se díval. „Jak tam byly zatáčky, nedosahovali tím takových rychlostí. Podle mě to mohli trochu víc narovnat, aby měli závodníci větší rychlost. Ale zase ten skok by byl zrádný. Kdyby se tam někomu stalo, asi by to nebylo dobré.“

Nedá se přitom mluvit o tom, že by to borci na Vertigine měli snadné. Cílová průměrná rychlost se výrazně neliší od posledních šampionátů, s výjimkou MS 2017 ve Svatém Mořici, kde to na sjezdovce Corviglia nejlepší pálili v průměru přes 105 kilometrů v hodině.

„Sjezd by měl kopírovat sjezdovku. Nahoře je sjezdovka rovná, nějaké zatáčky tam být musí. Mně členité kopce vyhovují. Líbí se mi, že je to i celkem placaté na konci. Mně to celkem vyhovuje,“ řekl Zabystřan.

Je zjevné, že závodníci i stavitelé tratí budou ještě potřebovat čas se na Vertigine zorientovat. A jak říká Švýcar Carlo Janka: „Vertigine je nová sjezdovka, a proto je i novou příležitostí pro každého.“