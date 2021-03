Jednu cenu už má, druhou může dostat o posledním květnovém víkendu. A i když tu sobotu vyvrcholí i liga, záložník fotbalových Teplic Tomáš Kučera (29) nebude přebírat titul ani Zlatou kopačku. Půjde mu o hudebního Anděla.

Na Stínadlech neprožívá nejlepší období. Zatímco na podzim neslezl z hřiště, po mizerném startu do »jara« byl jedním z těch, kteří krizi Teplic odskákali. To samé se ale nedá říct o Kučerově hudební formě. V rapu hraje »TK27« aktuálně o mistrovský pohár. Po ceně Vinyla za objev roku může získat i prestižního Anděla v kategorii rap.

Nominovaný je s formací 58G. Za to, že o sobě tři kamarádi z Jihlavy dali vědět až loni, kdy vydali debutové album, může Kučerův přestup do Plzně v roce 2016. „Fotbalová kariéra to odložila. Kdybych zůstal v Jihlavě, tak by se to třeba stalo dřív. My jsme se pak nevídali tak často a já v sobě potlačil ambici dělat hudbu,“ vysvětloval v podcastu Offseason.

Právě stejnojmenná nahrávka, ve které se Kučera v listopadu 2018 nevybíravě vyjadřoval o Spartě, Berbrovi a Peltovi, prolomila ledy. „Do té doby jsem dělal DJ a hudbu a za mikrofonem se ani moc neviděl. Tím se to změnilo. Neměl jsem ambici se hudbou živit, ale to pnutí a touha tam byly odjakživa,“ prozradil autor 12 ligových gólů a na neoblíbenou otázku, jestli lze skloubit hudbu s fotbalem, reagoval: „Může to fungovat vedle sebe a uvidíme do budoucna. Plány jsou udělat druhé album.“

Tak snad to nebudou vidět jinak v Teplicích.