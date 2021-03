as

To je gól! Nebo snad proměněný mečbol? Děti českých sportovních celebrit, fotbalisty Pavla Nedvěda (48) a tenisty Petra Kordy (53) se milují! Sebastian Korda (20) a Ivana Nedvědová (23) už svoji lásku dál tajit nechtějí!

Proč je tak dobrý a v otcových šlépějích letí mezi tenisovou smetánku? Protože je až po uši zamilovaný! Mladý Korda randí s krásnou Nedvědovic Ivankou. A právě teď se mu po ní náramně stýská. „Rok 2021 je boj,“ povzdychl si Sebastian nad koronavirovými omezeními a zveřejnil krátké video, na kterém v roušce líbá Ivančinu tvář. „Ještě další čtyři týdny,“ reagovala jeho milá a oba připojili všeříkající srdíčka. Zatímco on dorazil z turnajů po Evropě na Floridu, ona bydlí v Praze. A odloučení nesou tak těžce!

Znají se odmala, vyrůstali spolu na Floridě, kde Kordovi žijí a Nedvědovi tam vedle turínské domoviny tráví spoustu času. Byli kamarádi, dováděli i se svými sourozenci na pláži, byli tak trochu jako brácha se ségrou.

Ale teď už není pochyb, že jejich vztah přerostl v něco hlubšího. Co na tom, že Ivana je o tři roky starší, vždyť bezmála dvoumetrový Sebastian je chlapisko jako hora. Podezřelé bylo, když posledních pár týdnů připojovala k jeho fotkám na Instagramu srdíčka a on jí to galantně vracel. Teď už je jasné proč!

Jak se k jejich lásce postaví slavní otcové? Vědí o ní vůbec?! Ivana, která dřív randila se snědým Giovannim, spolužákem ze studií ve švýcarském Montreux, už je samostatná. A táta Pavel by asi s nějakým kázáním nepochodil. U Kordů je to malinko složitější, protože Petr syna i trénuje. Nicméně do života se svým dětem zásadně neplete, a navíc: Ivana je přece skvělá partie!