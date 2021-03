Nejlepší světové lyžařky jsou ve Švédsku na dalším podniku Světového poháru, ale kdekdo ještě nepřestal řešit ten předešlý ve slovenské Jasné. Kritika se nyní snesla na tým Mikaely Shiffrinové (25), která rozvášnila davy výroky ze začátku týdne.

Reakce Američanky o podivných událostech z obřího slalomu nadzvedla ze židle i kondičního trenéra vítězky závodu a velké konkurentky Petry Vlhové Šimona Klimčíka.

„Řeknu to bez servítek a na rovinu,“ upozornil rázně, že bude velmi upřímný. „Nebylo to poprvé, co měli Američané nějaký problém. Mikaela jednoduše neumí prohrávat, už se nám to potvrdilo xkrát. Naštvala všechny z našeho týmu včetně Petry. To, že přerušení před jízdou vyvede závodníka z koncentrace, o tom nikdo nepochybuje, stalo se to i Petře a myslím, že její pauza trvala o nějakých dvacet sekund méně jako ta Mikaelina. Peťa se s tím dokázala vyrovnat, Mikaela ne,“ bouřil v rozhovoru pro Šport24.sk Klimčík.

A to není zdaleka vše. Došlo i na podrobnější rozpitvání Shiffrinové a lidí kolem ní ze slovenského pohledu.

„Na Facebook a Instagram může vypisovat jakkoli dlouhé litanie o tom, jak všem fandí, pak se ale ukáže opravdový charakter jako v Jasné. Nepřekvapilo nás to, nebylo to poprvé a určitě ne naposledy. Zase jednou neunesli prohru,“ hřímal dál trenér nad chováním Američanů. „Jsou lidé, kteří se na vás budou usmívat a gratulovat, ale při první příležitosti by vám podrazili nohy.“

Shiffrinová v Jasné startovala jako poslední závodnice 2. kola, protože to první vyhrála, ovšem pořadatelé ji zdrželi nadměrně dlouho při opravě jedné z branek, na což se rozhodla poukázat. Od té doby se žhavé téma přetřásá ze všem možných pohledů.