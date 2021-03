Už to budou čtyři dny od konce závodů Světového poháru sjezdařek ve slovenské Jasné a pořád vzbuzují emoce. Nyní se ozvala bývalá závodnice Veronika Velez-Zuzulová (36) a rýpla si do svých krajanů.

Vzrušenou debatu rozpoutala Američanka Mikaela Shiffrinová poté, co před závěrečnou jízdou nedělního obřího slalomu vykysla ve startovací bráně, což ji rozhodilo a nakonec skončila třetí mj. za vítěznou Slovenkou Petrou Vlhovou. Nefňukala, nesnížila výkon rivalky, ale kritizovala, co se vlastně stalo. „Všichni odvedli vážně skvělou práci, tak neházejme celý podnik do koše. Nevěřím, že Petra vyhrála kvůli mému zdržení. Byla nejlepší,“ říkala později až omluvně, když viděla, co se strhlo.

Jenže pobouřené reakce neutichly, a tak se do všeho vložila Velez-Zuzulová, někdejší čtyřnásobná vítězka závodu SP. „My jsme velmi zvláštní země,“ nebrala si servítky na sociální síti. „Jak dlouho ještě budeme řešit, co povídala Američanka? Řešte raději, že Petra vyhrála. Nevím, zda si někdy Slovensko bude umět vážit svých sportovců a oslavovat je. Pusťte si záznam Petřiny jízdy, byla nejlepší,“ dodala útočně.

„Myslíte, že kdyby se tohle stalo Vlhové v zahraničí, budou tomu tam věnovat tolik času jako my na Slovensku?“ položila Veronika ještě řečnickou otázku, doufaje však, že už veškeré komentáře závodů v Jasné konečně utichnou.