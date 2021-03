Poslední závod Světového poháru ve sjezdovém lyžování ve slovenské Jasné vyvolává emoce ještě více než den po jeho skončení. Stačilo, aby si Američanka Mikaela Shiffrinová (25) posteskla, že ne vše bylo úplně košer.

Největší hvězda současného lyžování a vítězka 69 závodů SP zmínila, že před svou jízdou ve druhém kole nestandardně dlouho čekala na startu vinou opravy jedné z branek. „Oprava trvala dvě minuty, přitom by to mělo být třicet vteřin,“ napsala mimo jiné Mikaela. „Petra je dost dobrá lyžařka, aby tyto závody vyhrála i bez takovéhle neprofesionální přístupu někoho dalšího. Nemám to podložené, ale jakoby si řekli: Petra je v čele, uděláme něco, abychom se dostali do hlavy Shiffrinové,“ dodala.

Odpověď? Vlna hejtů, kritiky a samozřejmě osočování z výmluv na to, že největší favoritka nevyhrála. Shiffrinová, která ani náznakem neútočila na vítěznou Vlhovou však získala zajímavého obhájce – slovenského reprezentanta Andrease Žampu.

„Musím se jí zastat, podívejme se na fakta,“ napsal do svého instagramového příspěvku. Stručně v pěti bodech zhruba takto: „Za prvé: Nikdy nesnížila výkon Petry. Za druhé: Aby trvalo devadesát vteřin, než se zjistilo poškození branky, to je na světovém poháru nemožné. Za třetí: Celé to vzniklo neprofesionalitou a přehnanou oslavou průběžných výsledků. Za čtvrté: Kdyby si poškození branky všimli čas, startovní interval by se v pohodě stihl. A za páté: Dobrovolníci i organizátoři odvedli perfektní práci až do této chyby.“

Není se co divit, že Američanka jeho příspěvek s díky sama sdílela, vypíchla bod číslo 5 a ještě přidala komentář navrch. „Všichni odvedli vážně skvělou práci, tak neházejme celý podnik do koše. Nevěřím, že Petra vyhrála kvůli mému zdržení. Byla nejlepší.“ Počínání jinak skvělých pořadatelů na samotný závěr však neudělalo akci v Jasné příliš dobrou reklamu. Pachuť tam rozhodně zůstane.