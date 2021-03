Snad každý sportovec sní o tom, že na něj fanoušci nikdy nezapomenou. Stanislavu Řezáčovi (47) se to podařilo především díky rozhovoru ve třech jazycích najednou, který slaví kulaté výročí.

Vůči nejlepšímu českému laufaři všech dob je to trošičku nespravedlivé, vždyť Řezáč při dálkových závodech na běžkách dlouhá léta patřil mezi absolutní světovou elitu a i teď, ve 47 letech, dojel při Vasově běhu na 34. místě. Co naplat, hlášky v nezapomenutelném rozhovoru po Řezáčově vítězství na Birkebeinerrennetu už prostě zlidověly. „Main taktik zkusit Šůšn,“ udivil Standa reportéra, aby se po pár dnech zjistilo, že chtěl ve vesnici Sjusjøen (vyslovuje se »Šůšn«) zaútočit.

„Kurňa, měl jsem mluvit česky než to takhle motat,“ litoval později, ale teď už svou chvilku slávy neřeší. „Teď už se tomu jen směju,“ culí se Řezáč při vzpomínce na deset let starý rozhovor, který na YouTube vidělo přes tři miliony lidí. „Škoda, že jsem tam to video nedával já. Za každé kliknutí na video se autorovi platí, takže jsem mohl být docela bohatý,“ směje se lyžař své »řezáčovině«.

O čem Standa mluvil:

„Gud rejs tudej, very gud vedr, gud form, gud krauf auf finiš.“

„Abr smól probléme ten kilometres Šůšn.“

„Main taktik zkusit Šůšn.“