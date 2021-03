Tenhle mač neměl mít štempl rizikového zápasu. Po čtvrtečních událostech ho možná dostane. Za necelé tři měsíce se v Glasgow v rámci Eura utkají Češi a Skoti. Horko může být na trávníku, jak se přesvědčili slávisté v Evropské lize, ale i v hledišti a dokonce mimo stadion,

Pokud se bude 14. června v Hampden Parku hrát, bude to před diváky. UEFA totiž nedopustí, aby se šampionát konal před prázdnými tribunami. A semeno nenávisti, které bylo během Evropské ligy zaseto, může přerůst do nelíbivých rozměrů.

Ostudně se o to přičinili i chuligáni Slavie, které ani nelze nazvat fanoušky. Na sociální sítě v pátek dali fotku s naprosto ubohým rasistickým nápisem útočícím na Glena Kamaru, který právě z rasismu obvinil obránce Ondřeje Kúdelu . „Klub je naprosto znechucen. Odsuzujeme to jako lidsky zcela nepřijatelný a nechutný akt, od kterého se naprosto distancujeme,“ uvedla Slavia s tím, že podává trestní oznámení na neznámého pachatele. V ulicích Glasgow tak pro české fandy nemusí být v červnu dvakrát bezpečno. A to tam hraje nároďák dvakrát.

Jestli se bude znovu jiskřit i na trávníku, ovlivní nominace obou mančaftů. Ten český je slávisty napěchovaný – a nejspíš v něm nebude chybět ani Kúdela. V tom skotském jsou aktuálně povoláni jen dva hráči Rangers – náhradní brankář Jon McLaughlin a záložní Ryan Jack.