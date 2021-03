Zatímco jeho patnáct spoluhráčů ze Slavie plní reprezentační povinnosti, Peter Olayinka (24) využil volna a oženil se. Fotbalista sešívaných si vzal dvojnásobnou královnu krásy, modelku a herečku Yetunde Barnabasovou (30).

Jsou spolu dva roky. „Byla to láska na první pohled,“ prozradila na začátku vztahu Yetunde. Nyní ho posunuli na další úroveň. V nigerijském městě Lokoja si řekli své »ano«.

Veselka se konala jen tři měsíce poté, co Peter svou milou požádal o ruku. „Možná nemám ta pravá slova, jak vyjádřit city k tobě a jak jsem požehnaný, že jsi vstoupila do mého života. Chci jen, abys věděla, že tě miluji vším, co mám, a naše cesta bude věčná,“ vyznal se Olayinka. „Děkuji, že jsi mi ukázal, že skutečná láska existuje,“ reagovala Yetunde.

Ta je v Nigérii považována za velkou celebritu. Účinkuje totiž v oblíbeném komediálním seriálu Papa Ajasco. V roce 2017 se také stala nejkrásnější dívkou hlavního města Abujy a před dvěma lety vyhrála soutěž Miss Tourism Nigeria.

Módní policie Iny T.:

Peter s jedním faulem

Ač žije Peter Olayinka 10 let mimo Afriku, své kořeny neopomíná, což dokazuje jak uspořádání typické nigerijské svatby, tak jeho volba oblečení. Tzv. Aso-oke, tedy velmi luxusní ručně tkaná látka, odkazuje na vysoké společenské postavení a používá se pro obřady etnika Yorubů. Olayinka v rámci tradice oblékl čtyřdílný komplet, sestávající z rozměrného zdobeného pláště Agbady, jenž připomíná kaftan, volných kalhot Sokoto, spodní vrstvy Buba a čepice Fila. Barevná kombinace zlaté a fialové odráží smluvené téma odstínů nesoucí se celým obřadem a je spojením svěžím a zároveň působivým. Oranžový náhrdelník a náramek z korálků symbolizuje kulturní dědictví a celek, jenž by se u nás dal přirovnat k lidovému kroji. Prokazuje, jak jsou pro slávistického hráče yorubské zvyklosti zásadní. Jediným přešlapem se zdají být sportovní bílé hodinky, které se se zbytkem totálně míjí.

U Yetunde chybí propojenost

Nevěsta Yetunde Barnabassová šla lehce modernější cestou, když místo tradičního pětidílného kompletu zvolila šaty s tylovým, bohatě ručně vyšívaným živůtkem, napojující se do body-con sukně. Tradice vyžaduje, aby nevěsta měla zakryté jedno rameno, k čemuž se používá šál z látky ženichovy róby jménem Ipele. Róbu pak nevěsta doplnila i typicky řaseným a tuženým šátkem na hlavě, tzv. Gele, který připomíná klobouk a pro své stvoření vyžaduje velkou zručnost. Vzhledem k tomu že jsou vlasy skryty, je make-up jedinou možností, jak zdůraznit rysy a dodat nevěstě očekávaný glam, proto je líčení oproti evropským zvyklostem silné a výrazné. Dle tradice bych jen očekávala větší propojení s ženichovým rouchem, v rámci fialového vyšívání, které se měly více objevit i u nevěsty.