Strýcová těhotenstvím napodobila další české hvězdy: Skládají reprezentaci?

Andrea Sestini Hlaváčková (34), 2x vítězka Fed Cupu, 1x stříbro na OH - dcera Isabelle (1)

S Italem Fabriziem Sestinim se seznámila díky tenisu, pracoval totiž jako manažer okruhu ATP a před třemi lety se vzali. Andrea, která přijala jeho příjmení, v únoru 2018 oznámila přerušení kariéry a 10. srpna přivedla na svět roztomilou Isabelle. „Zvládli jsme to společně a mám to největší štěstí na světě. A to nemluvím jen o té prďole, co mě každá dvě hodiny budí a kouše do bradavek,“ hlásila.