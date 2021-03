Provod jako Souček? Na přestup nemyslí, jak vzpomínají v Sokolově?

LUKÁŠ PROVOD Narozen: 23. října 1996 (24 let) Výška/váha:189 cm/ 84 kg Klub: Slavia (od září 2019) Pozice: záložník Profesionální kariéra: Sokolov (2016-2018, hostování z Plzně), Plzeň (2018), České Budějovice (2019, hostování z Plzně). Bilance v reprezentaci: 6 zápasů/1 gól

Po přihrávce Jakuba Jankta běžel s míčem, v tu chvíli se Lukáši Provodovi možná v hlavě rozezvonily připomínky trenérů, které často slýchá. „Měl bych vystřelit,“ uvědomil si. A tak se do míče opřel, moc hezky a precizně balon poslal po zemi na bránu čahouna Thibauta Courtoise. Belgický gólman pak jen zkřivil tvář a vyndal míč ze sítě. Provod zase ukázal, jakou pohodou oplývá, v konfrontaci s obletovanou armádou kolem Kevina De Bruyneho patřil k nejlepším na hřišti.

V jeho hře najdete sebevědomí, odvahu, rychlost, výborný pohyb, produktivitu, má dobrou figuru. Ve Slavii prožívá ohromný rozpuk, otrkává se na velkých evropských pódiích, zářil například v zápasech proti Leicesteru. A přitom se donedávna rozvíjel ve druhé české lize.

„Do tváře se asi neštípu, ale je to krásné. Úspěchů mám za sebou už hodně a jsem za to strašně rád. Doufám, že to takhle bude pokračovat. Není to jen má zásluha, ale spousty lidí okolo, kteří mi pomáhali. Touhle cestou bych jim za to chtěl poděkovat,“ konstatoval Provod po posledním velkém představení.

Přechod z mládeže do dospělého fotbalu začal ve druhé lize v Sokolově. „Kombinoval v sobě inteligenci, schopnost učit se, chuť a oddanost do fotbalu,“ vybavil si tehdejší sokolovský trenér Vítězslav Hejret. Pak se posunul do Českých Budějovic, ve druhé nejvyšší soutěži se předváděl ještě na jaře 2019. To jsou necelé dva roky… Brzy si ho vyhmátla Slavia a vykoupila z Plzně, které patřil. Započal strmý růst. Tak rychlý, že to nikdo nečekal.