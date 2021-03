Světla National Areny zhasla. Do noci nad Bukureští už zářila jen hvězda Florina Constantina Nity (33). Brankářské jedničky Sparty a hrdiny Rumunů v zápase kvalifikace MS s Německem.

Balkánský výběr padl 0:1, jenže nebýt Nity, skončil by mač hanebnou nakládačkou. Eskamotérskými zákroky lapil pět tutovek a byl naměkko z chvály, která ho po zásluze zaplavila. V dojatém rozpoložení došlo na vzpomínku na pohnutý osud.

V pěti letech mu zemřel otec, a když dospíval, i matka. „Byl to nejtěžší okamžik mého života. Zůstal jsem sám, sám, sám. Neměl jsem žádné příbuzné, žádné prarodiče,“ otevřel svoji duši Nita. Protože matku ještě za jejího života připravili podvodníci o dům, osiřelý živořil v podnájmu ve čtvrti Ferentari, proti níž je obávaný Bronx v New Yorku zábavný park. Mafiáni, prostitutky, drogoví dealeři… „Byla to úplná katastrofa, nebyl týden, aby mě nepřepadli narkomani. Musel jsem s nimi bojovat. Byla to noční můra, která mě svazovala,“ popsal děs, jenž prožíval.

Hrál fotbal v teniskách, v nichž mu mrzly prsty, zatímco ostatní měli kopačky s kolíky. Protloukal se světem. „Balil jsem dorty. Není špatné chodit do práce, vydělávat peníze, mít cestu. Když k nikomu nepatříte, přemýšlíte, s kým si sednout, s kým si promluvit. Už když jsem byl dítě, když jsem ztratil otce, myslel jsem si, že bych měl zůstat u někoho, kdo mi dá něco k jídlu,“ cituje Florina web Prosport.ro.

„Jedině Bůh a moje vášeň pro fotbal mi pomohla projít všemi těmito okamžiky,“ zvedl zrak k nebi Nita. A pak, s vlhkýma očima vděčně odpověděl na otázku, díky komu je tam, kde je, a kdo při něm vždycky stál: „Moje manželka.“ Laura, mamka jeho dětí Andreie a Maii, která o něm s úsměvem říká: „Na hřišti je drsný, nervózní a bláznivý a doma úplně jiný.“

