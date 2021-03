Návrat hvězdy? Panarin je po nařčení zpět u Rangers, parťáci za ním stojí

New York Rangers to skřípe. Není proto překvapením, že netrpělivě očekávají návrat jedné ze svých největších hvězd. Artěmij Panarin (29) se po politicky motivovaném obvinění, jak jej označil New York Post, že před 10 lety zbil mladou ženu, stáhl do ústraní. Zdá se však, že návrat ruského šikuly na kolbiště NHL je blízko, připojil se totiž zpět k týmu.

Prolínání politiky a sportu je věčné téma. Své o tom ví i hvězdný útočník New York Rangers Artěmij Panarin. Ten se odpojil od týmu poté, co byl v ruských médiích nařčen svým bývalým trenérem z Viťazu Čechov Andrejem Nazarovem z toho, že měl v roce 2011 v lotyšské Rize zbít teprve osmnáctiletou ženu. „Artěmij vehementně a jednoznačně odmítá veškerá obvinění z této vymyšlené historky,“ reagovali New York Rangers v oficiálním prohlášení.

S informací o herním odmlčení se ruského útočníka přišel jako první New York Post. Americký deník zároveň označil nařčení Nazarovem za cílené a politicky motivované. Mělo jít o odplatu za to, že ruské křídlo patří k odpůrcům prezidenta Vladimira Putina a navíc podporuje opozičního vůdce Alexeje Navalného.

Podobná slova zazněla i z Rangers. „Jde o zastrašovací taktiku po jeho (Panarinově) vyjádřeních k nedávným politickým událostem. Artěmij je otřesen, znepokojen a na nějaký čas se stáhne z týmu,“ oznámil celek z Manhattanu s tím, že svou hvězdu plně podporuje.

Panarin se skutečně 22. února od mužstva odpojil. Pro tým trenéra Davida Quinna šlo o citelnou ztrátu, přišel tím o svého nejproduktivnějšího hráče. Za 14 zápasů, do nichž naskočil, zapsal Panarin 18 bodů za pět gólů a 13 asistencí.

Od té doby Rangers bez držitele Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL z roku 2016 odehráli devět utkání. Zprvu to šlapalo, ale po šesti zápasech, během nichž čtyřikrát vyhráli, přišel zlom. Nyní parta z Madison Square Garden, do jejíhož kádru patří i Češi Libor Hájek a Filip Chytil, počítá tři porážky v řadě, navíc s hodně nevalným skóre 3:13. „Je zřejmé, že nám chybí jeho (Panarinova) produktivita. Ale nejen ta, je toho tolik, co přináší na led. Je fantastický týmový kolega a tak milý člověk, rozhodně nám hodně chybí,“ uznal obránce Ryan Lindgren.

Vypadá to ale, že Rangers se pomalu mohou těšit na návrat rodáka z Korkina, města z Čeljabinské oblasti. Panarin se totiž po více než dvoutýdenní pauze vrátil před čtvrtečním soubojem v Bostonu (0:4) k týmu a je tak pravděpodobně otázkou nejbližších dnů, kdy opět vyjede k zápasu NHL.

„Přišel na snídani a všichni jsme byli šťastní, že ho vidíme,“ přiznal obránce Jacob Trouba. „Šuškalo se, že by se v Bostonu mohl mezi námi zase objevit, takže jsme to malinko tušili, i tak jsme ale byli nadšení. Je zjevné, jak jsme šťastní, že je zase s námi v šatně,“ dodal.

Rangers svou hvězdu přivítali doslova s otevřenou náručí. „Se všemi v týmu má skvělý vztah. Po celou dobu byl s hráči v kontaktu. Všichni jsou na jeho straně. Situaci rozumí. To, že se všemi dobře vychází, situaci usnadnilo,“ konstatoval trenér Quinn.

Kdy svého nejlépe placeného hráče Rangers znovu uplatní v zápase, jasné není. Dokonce ani to, kam jej trenér umístí v sestavě. „Je tady, chystá se hrát. Pro mě je kompletně zpátky. Byl nějakou dobu mimo, takže dostane čas se připravit,“ uvedl kouč Rangers.

Nejbližší možný termín, kdy by Panarin mohl znovu vyjet k zápasu, je v sobotu. Rangers opět hrají v Bostonu (19:00 SEČ).

