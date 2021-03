Ódy na Nitu! Legenda brečela, Kicker dal jedničku. Sparťana chválil i Neuer

Na Letné na něj čeká nabídka nové dvouleté smlouvy. Podle informací deníku Sport by ji měl Florin Nita podepsat po návratu z reprezentačních povinností. Ty si rumunský veterán plní znamenitě. V neděli v konfrontaci s Německem vyloženě ohromil.

„Když jsem viděl, co Nita předváděl, vehnalo mi to slzí do očí. Připomnělo mi to mládí,“ prohlásil někdejší vynikající brankář Vasil Iordache.

Na co přesně narážel? V roce 1981 Rumuni čelili ve Wembley našlapané Anglii, o výsledku zápasu měla veřejnost naprosto jasno už dlouho před výkopem. Jenže… Balkánci se tehdy vzepřeli osudu a po heroickém výkonu ukopali kříž 0:0. Dodnes je to jeden z nejlepších výsledků jejich historie.

Mezi třemi tyčemi tehdy stál právě Iordache.

„Měl jsem tehdy i trochu štěstí, klidně jsme mohli dostat šest gólů. Podobné to bylo i teď s Němci. Vypracovali si spoustu šancí, v případě Nity ale štěstí nehrálo roli. Florin prokázal obrovskou kvalitu,“ chválil svého nástupce.

Nita byl na národním stadionu v Bukurešti pod kulometnou palbou. Celkem si připsal osm úspěšných zákroků, jeden lepší než druhý. Byl to on, kdo outsidera do poslední vteřiny držel v naději na bodový zisk. A nepovolil ani v momentě, kdy se na něj řítil hvězdný Timo Werner. I jeho tutovku odmítl.

Sparťan Florin Nita čaroval v brance Rumunska v utkání kvalifikace o postup na MS 2022 proti Německu. Přestože jeho tým padl 0:1, vysloužil si chválu







9 zobrazit galerii

„Chyběl nám větší hlad po gólech. Některé situace jsme řešili špatně. Jejich gólman ale podal fantastický výkon, musím mu pogratulovat,“ smekl před Nitou i německý protějšek Manuel Neuer.

Zkazky o Nitově představení se rychle dostaly i za hranice Rumunska. Respektovaný list Kicker udělil sparťanskému brankáři za jeho výkon jedničku, tedy nejlepší možné hodnocení…

„Mezi výkonem Nity a ostatních hráčů byl obrovský rozdíl. Jen díky němu jsme z toho zápasu ještě vyšli se ctí. Bylo znát, že hráči nestíhají. Pouze náš gólman se udržel na soupeřově úrovni,“ přispěchal s dalšími superlativy bývalý rumunský fotbalista a dlouholetý šéf tamní ligy Dumitru Dragomir.

Nitova forma může těšit i Spartu, její klíčový muž totiž nechladne. V rudém dresu naposledy inkasoval 14. února, od té doby zkompletoval tři čistá konta za sebou. Teď k tomu přidává i exkluzivní výkony na reprezentačním levelu.

Kde je ovšem dobrá zpráva, tam musí být zákonitě i nějaká špatná. Pro Pražany je to svalové zranění, které utrpěl Dávid Hancko v sobotním mači s Maltou.

Slovenský stoper musel střídat už během prvního poločasu a je krajně nejisté, zda bude trenéru Pavlu Vrbovi k dispozici pro nejbližší zápasy.