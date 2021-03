Jak se zbavit hvězdy a jít do minusu? Šílená série trejdů hlodá i po letech

Jordan Eberle v dresu New York Islanders • Twitter

Jordan Eberle v dresu New York Islanders • Twitter

Hvězdný Jordan Eberle opouští chladný Edmonton a míří do New Yorku • Profimedia.cz

Ryan Strome v dresu New York Rangers pookřál • Twitter

Ryan Spooner ještě v dresu New York Rangers • Twitter

Zoufalé tahy, daň z neúspěchu. Jinak ani jednu z nejšílenějších sérií trejdů, kterou NHL v posledních letech viděla, vysvětlit nejde. Píše se červen 2017 a Edmonton hledá partnera k výměně, v klubu se totiž rozhodli rozdmýchat šance na Stanley Cup. Rázné kroky nesou oběti, tašky si balí hvězdný Jordan Eberle. Z plánovaného urychlení šancí na trofej ovšem zbyly časem fanouškům jen oči pro pláč, Oilers se zběsilým trejdem elitního křídelníka dostali nakonec do minusu.

Měl to být rok jedna. Zapomeňme na staré bolístky, následuje odraz ke světlým zítřkům. Oilers před sebou vidí po sezoně 2016/17 první světélko na konci desetiletého utrpení. Od poslední účasti ve vyřazovacích bojích – finále Stanley Cupu, v němž je utloukla nejtěsnějším výsledkem 3:4 Carolina, přišlo prázdno. Jen smutek, plané naděje. Teď se však hokejová bašta z Alberty konečně znovu probila mezi smetánku, a i když padla s Anaheimem, druhé kolo bylo pro fanoušky znamením shůry. Mělo se blýskat na světlejší dny.

Během zmiňované černé šňury bez play off stálo štěstí na straně Edmontonu alespoň v draftu. Klub postupně posbíral čtyři jedničky: Taylora Halla, Ryana Nugenta-Hopkinse a Naila Jakupova s Connorem McDavidem, ale také další elitní borce z prvních kol - Leona Draisatla nebo Jordana Eberleho. U toho se zastavme, to právě on se totiž nechtěně stal symbolem mizérie kanadského celku.

Historie výměny Datum Tým Trejdovaný hráč Tým Hráč červen 2017 Islanders Ryan Strome Edmonton Jordan Eberle listopad 2018 Rangers Ryan Spooner Edmonton Ryan Strome únor 2019 Vancouver Sam Gagner Edmonton Ryan Spooner únor 2020 Detroit Andreas Athanasiou*

Ryan Kuffner* Edmonton Sam Gagner

draft 2020

draft 2021 (oba 2. kolo)

* Hráči nebyli součástí další výměny, v Edmontonu již nepůsobí

Už minulý rok přišel spasit žalostnou edmontonskou obranu Adam Larsson, obětován byl Taylor Hall. Jeden talent fuč. Zanedlouho se pakoval i neproduktivní Nail Yakupov. Druhý. A nyní došla řada také na třetí ofenzivní hrozbu, Jordana Eberleho. Tehdy 27letý útočník byl na vrcholu sil, během sezony nastřílel 20 gólů a přidal 31 asistencí, play off mu však nevyšlo, což byl finalní spouštěč výměny.

Červen 2017. U Oilers sice stále ještě panuje zklamání z vyřazení, ovšem výkony svědčící o gigantickém potenciálu poslední z jedniček McDavida a překonání prokletí postupem do play off vnáší do každodenního běhu organizace klid. Co kdybychom celý proces trochu urychlili? Ledy se hnuly, vedení už nechce čekat. Dříve nevyměnitelní byli k mání.

Protihodnota? Brzy 24letý Ryan Strome. Talentovaný centr, jenž v posledních dvou ročnících vyprodukoval okolo 30 bodů a vyhlížel boom produktivity. Už po výměně se šuškalo, že Islanders v čele s GM Garthem Snowem druhou stranu okradli. Pravdu odkryl až čas.

Byla stejná jako prvotní pocit.

Eberle okamžitě na Long Islandu pookřál, navíc překonal statistiky z posledních let. Co opačná strana? No, v Albertě zrovna veselo nebylo. Strome odehrál premiérovou sezonu u Oilers s bilancí 13+21, sen o Stanley Cupu se opět rozplynul ještě dřív, než začaly vyřazovací boje. Naděje odvála. Druhý ročník v edmontonských službách navíc načal útočník draftovaný jako celková pětka (2011) ještě hůř, po necelé dvacítce mačů vedení došla trpělivost. Dva sezonní body z něj nedělaly zrovna snadno obchodovatelný artikl, ale ozvali se Rangers. A tak se Strome stěhoval znovu, tentokrát za Ryana Spoonera.

Kde jsou teď? Jordan Eberle (New York Islanders) – v sezoně: 29 zápasů (9+10) Ryan Strome (New York Rangers) – v sezoně: 29 zápasů (9+10) Ryan Spooner (Dinamo Minsk, KHL) – v sezoně: 36 zápasů (6+33) Sam Gagner (Detroit Red Wings) – v sezoně: 21 zápasů (4+5) Andreas Athanasiou (Los Angeles) – v sezoně: 19 zápasů (6+5) Ryan Kuffner (ERC Ingolstadt, DEL) – v sezoně: 17 zápasů (4+3)

Teď už příběh nabírá rychlý spád. Zatímco uvnitř Madison Square Garden se nová akvizice probrala, v Albertě Spooner odkroužil sotva třetinu ročníku a ještě tentýž odešel hledat štěstí do Vancouveru. Edmonton dostal na oplátku Sama Gagnera. Mimochodem Spoonerova kariéra za mořem skončila, aktuálně válí v Bělorusku. Hraje KHL za Dinamo Minsk.

Těžce uvěřitelná story pomalu končí. Gagner byl po necelých dvou ročnících odvelen do Detroitu, v trejdu s Red Wings ještě Oilers museli hasit hodnotu volbami v draftu. Další hráči, kteří byli součástí výměny, v jejich organizaci nevydrželi ani doteď. Co tedy zbylo z hvězdného Eberleho? Nic. S trochou nadsázky jde říct, že se navíc Edmontonští z pohledu prospektů dostali dokonce do minusu.

A tak, neslavně, končí jedna z nejabsurdnějších sérií výměn v historii NHL. Do play off se kanadský celek prokousal znovu až vloni, vypadl v předkole. Mimochodem Peter Chiarelli, tehdejší generální manažer, který se o výměny postaral, byl z klubu v lednu 2019 vyhozen. A tím se tak trochu kruh symbolicky uzavírá…

Edmonton v play off od roku 2005 2005/06 – finále Stanley Cupu – Carolina 3:4 2016/17 – druhé kolo – Anaheim 3:4 2019/20 – kvalifikace – Chicago 1:3

Edmonton Oilers Vše o klubu ZDE