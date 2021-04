Že by se schylovalo k odvetě mezi MMA zápasníky Attilou Véghem (35) a Karlosem Vémolou (35)? To naznačil spolumajitel organizace OKTAGON Pavol Neruda.

V listopadu 2019 to bylo velké terno. Dosud největší zápas na česko-slovenské MMA scéně pojmenovaný Zápas století. I konec byl triumfální. Végh dal Vémolovi už v prvním kole tvrdý hák a bylo vymalováno.

Vémola hned po utkání volal po odvetě. Jeho přání dlouho nebylo vyslyšeno. Druhý souboj Végh jasně odmítal. „Karlosův vlak už odjel,“ říkal před rokem. Teď ale zřejmě polevil. „Nedávno jsme s Attilou o odvetě s Karlosem mluvili. Sumy, dohody nebo data nepadly, ale i debata znamená posun,“ řekl spolumajitel organizace OKTAGON Pavol Neruda.

A do případné odvety je nažhavený i Vémola. „Všichni vidí, jak já makám, jak jedu, a všichni vidí, co dělá Attila. Za posledních pět let vyhrál jeden zápas. A to zrovna se mnou. Na rozdíl od něj já jsem ready kdykoliv. Příští víkend, za měsíc, za rok,“ hlásil pro CNN Prima News.