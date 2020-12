Végh: Vémolův vlak už odjel. Odveta? Jen pod jedinou podmínkou

Nejznámější slovenský MMA zápasník Attila Végh od Zápasu století nenastoupil do žádného dalšího souboje. To jeho tehdejší protivník Karlos Vémola už má dva za sebou a 30. prosince ho čeká v rámci Oktagon 20 další . Bývalý šampion Bellatoru má však o svém příštím zápase jasno, respektive o tom, kdy nejdříve se do „klece“ postaví: „Jako bojovník jsem určitě neřekl poslední slovo. Ale bez diváků zápasit nebudu,“ uvedl v rozhovoru pro šport.sk , ve kterém promluvil o odvetě s českým Terminátorem.

Večer 9. listopadu 2019 se mu „splň senil“. Svou nabitou pravačkou vypnul do té doby čtyři roky neporaženého Karlose Vémolu a zvítězil v Zápase století. Slovenský MMA zápasník Atilla Végh však od té doby žádný další souboj nepřidal. „Během přípravy na Karlose jsem měl těhotnou manželku, mnoho věcí mi uniklo. Dohodli jsme se, že jí to vynahradím v roce 2020, kdy nebudu zápasit,“ prozradil v rozhovoru pro šport.sk.

MMA ale stále zabírá v jeho životě významné místo. Trénuje řadu bojovníků, organizuje různé turnaje. Přitom ale plní slib a užívá si chvíle s milovanou manželkou a synem Attilkou, který se jim narodil začátkem ledna.

Zda se objeví Végh v oktagonu v roce 2021 ale také není jasné. Má pro svůj zápas totiž jasně danou podmínku. „Určitě jsem jako bojovník neřekl poslední slovo. Ale nebudu zápasit bez diváků. Nevidím v tom smysl, navíc už nepotřebuji nikomu nic dokazovat. Je mi 35 let, absolvoval jsem 44 zápasů, byl jsem šampion Bellatoru, porazil jsem silné protivníky ve velkých organizacích,“ uvedl.

Ve vzduchu nadále visí otazník nad jeho odvetou s Vémolou, který se pro ni snaží a bude snažit dělat všechno, co bude možné. Végh však ve chvíli, kdy se rozhovor začínal natáčet směrem k tomuto souboji, reagoval celkem jasně: „Dám vám otázku: Je normální se mě ptát, zda chci odvetu s Karlosem? Připsal jsem si jednoznačné vítězství, nebyla to náhoda, ani těsný triumf na body. Samozřejmě, že odvetu nechci, jeho vlak už odjel,“ pronesl.

„Když jsem prohrál s Zwickerem, odvetu jsem nežádal. Přestože jsem věděl, že jsem lepší zápasník. Uznal jsem, že soupeř měl svůj den a vyhrál zaslouženě,“ připomněl Végh a dodal: „Lidé mě po té prohře posílali prodávat ponožky, že už jsem na zápasení starý. Po výhře nad Karlosem se nedokážou nabažit a chtějí mě opět vidět v kleci. Vrátím se, ale až já budu chtít!“

Z jeho slov to vypadá, že šance na odvetu je nulová, přeci jen ale existuje. „Dojde k ní pod jedinou podmínkou – musí se mi to vyplatit finančně. Zápasem s ním nemám kromě peněz co získat. Když ho porazím podruhé, lidi už to moc nevzruší. Když prohraju, tak první souboj okamžitě označí za náhodné vítězství. Pokud za mnou promotéři Oktagonu přijdou a dohodneme se na finančních podmínkách, mám v sobě určitě motivaci, abych na čtyři měsíce odložil rodinu, mobil a připravil se. Nejsem z Karlose posr**ý, ale jen kvůli opasku, egu nebo potvrzení prvního vítězství proti němu nenastoupím,“ řekl Végh. Konkrétní částku si ale nechal pro sebe.

Před Zápasem století proběhl mezi ním a Vémolou velký trash talk, zlá krev mezi nimi ale není. Od té doby si několikrát psali, telefonovali spolu a Terminátor Végha dokonce pozval do své Karlos show. „Chtěl jsem jít, ale ne za cenu karantény. Proto jsme to prozatím odložili. Nedávno mě potěšil krásným dárkem v podobě akvária ve tvaru oktagonu. Také jsem mu nyní něco poslal, jen se to k němu ještě nedostalo, tudíž vám neřeknu, co to bylo, abych ho nepřipravil o překvapení,“ uvedl Pumukli, jak zní Véghova přezdívka.