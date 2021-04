Mistr světa ve vodním slalomu Jiří Prskavec (27) slaví další úspěch i na poli soukromém. Manželka Tereza mu během pátku porodila druhého syna.

„Mareček je na světě, s maminkou to zvládli krásně,“ podělil se kajakářský mistr světa o jméno i radost na Instagramu. „Nemůžu se dočkat až malého ukážeme Jiříčkovi,“ připomněl, že u Prskavců doma běhá už jeden malý klučina. Maminka proti sobě tedy bude mít převahu třech chlapů.

Rodina dodává Prskavcovi ideální zázemí. To opakuje pravidelně a zmínil ji i poté, co získal zlatou medaili na světovém šampionátu. „Pro mě je rodina to úplně nejvíc, co mám. Vím, že ať tady budu stý nebo první, tak mě budou mít pořád stejně rádi,“ říkal dojemně pro Radiožurnál v roce 2019, „Dodávají mi energii a na druhou stranu vědí, že před závodem jsou chvíle, kdy potřebuji být sám. Oni jsou největší podpora,“ dodal. Energie bude nyní zase o něco víc…