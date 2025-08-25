Nemocný Rigo, spící divák, dominantní Frýdek. Šmarda: Podal velmi kvalitní výkon
Prosím, nesrovnávat s Ewertonem. Fakt ne! Ale taky nelze nevidět, že levá strana se po odchodu Brazilce poprvé konečně přiblížila nebezpečnosti, jaká právě v daném prostoru Baník v posledních sezonách zdobila. V hlavní roli: v základní sestavě debutující Christian Frýdek a jeho parádní kooperace s wingbekem Danielem Holzerem. „Kikin podal kvalitní výkon,“ pochvaloval si asistent Michal Šmarda. „V sestavě jsme Frýdka nečekali,“ přiznal upřímně kouč Slovácka Jan Kameník.
Když sudí Ondřej Berka fouknul do píšťalky, aby ukončil bezgólovou první půli, jeden z diváků na hlavní tribuně si ustlal přímo v nejširší uličce nad nejvyšší řadou a poločasovou přestávku vyplnil šlofíkem. Vzbudil ho až gól Ladislava Almásiho v 50. minutě, přesněji radost devíti tisíc lidí na vítkovickém stadionu. Chlapík vstal a odešel pryč.
Přitom mohl sledovat možná nejlepší pasáže Baníku v této sezoně. Neškodné Slovácko nepředvedlo kromě akcí střídajícího Alana Marinelliho vůbec nic. Do Vítkovic přijelo betonovat, často s pětičlenným obranným valem. Nahoře nepodrželo balon, opravdu nezaujalo. Tomáš Skuhravý, nový člen představenstva Slovácka, ve VIP sektoru po boku Veliče Šumulikoského jen smutně kroutil hlavou. Někdejší kanonýr per excellence by si asi představoval trošku ofenzivnější hody...
Viděl je alespoň u domácích. Ostrava po direktech v minulých týdnech a před odchody Matěje Šína s Tomášem Rigem už potřebovala nával pozitivních emocí. Povedlo se. Bavila chemie mezi Danielem Holzerem a Christianem Frýdkem, slovenští hroťáci, střídající Srdjan Plavšič i bezchybný stoper Karel Pojezný. Tentokrát se rotace realizačnímu týmu, kterému kvůli trestu Pavla Hapala šéfoval asistent Michal Šmarda, vydařila. A fakt razantní podpis na výkonu nese Frýdek.
„Na mé straně rotovali, přečíslovali nás, byli hernější,“ uznal pravý bek hostů Petr Reinberk, který přitom Holzera ze společného působení ve Slovácku detailně zná. „S Danem mám výborný vztah, je to můj skvělý kamarád. Hrozně mu přeju, ať se mu daří, ale ne zrovna proti nám...“
Frýdek přinesl kvalitu
Holzer byl tím, kdo Milana Heču vyzkoušel poprvé pumelicí po půlhodině hry. Po změně stran pak Slezané přepnuli ještě na vyšší rychlost a soupeře zatlačili do hlubokého bloku. Čerstvě třicetiletý fotbalista našel centrem Almásiho i Lischku, oba mířili do tyče. Přesnější byl dvoumetrový útočník po Frýdkově bochánku, míč přitom na hrací ploše po Buchtově pasu stihl jen tak tak.
„Kikin si zvykal na prostředí a spoluhráče. Pak měl bohužel svalový problém, který ho na nějaký čas vyřadil. Ale poslední dobou velmi dobře pracoval na tréninku, a jelikož nám nahrál jeho zdravotní stav, postavili jsme ho od začátku,“ podotkl Šmarda.. „Přinesl kvalitu na míči, předfinální fázi, hodně se podílel na centrovaných míčích, rozehrávce, standardkách. Pak už toho měl dost, tak jsme ho stáhli, aby si nic neobnovil. Jsme rádi, že se takovým způsobem rozehrál.“
Baník chtěl Frýdka z Liberce přivést už před rokem, hlavnímu kouči Hapalovi se projev technického záložníka dlouho zamlouvá. A samozřejmě i na Bazalech přemýšleli o tom, že tento typ středopolaře může výhledově nahradit na pozice desítky Ewertona, či Matěje Šína. Nebo pravděpodobně oba, jak ukážou již následující dny.
„Fotbalista byl Christian vždycky, akorát měl potíž s nevyrovnanosti výkonů,“ vzpomněl i jeho někdejší spoluhráč z Hradce Králové Jakub Rada v posledním dílu pořadu iSkaut na www.liganaruby.cz, jenž se podrobně věnoval středovým formacím ligových mužstev.
Pořád je brzy na zásadní soudy, ale pokud mu vydrží zdraví, mohlo by se Frýdkovi blýskat na lepší časy. Je sice pravděpodobné, že management Ostravy bude chtít ještě někoho přivést, protože nenahradit ztráty hned tří opor v jediném přestupovém období by bylo harakiri, nicméně pokud si udrží konzistentní formu bez výraznějších výpadků, není důvod ho ze sestavy vyndávat.
Zvlášť po první ligové výhře v sezoně, navíc s čistým kontem. Byť nebylo plno, atmosféra byla tuze příjemná a děkovačka extrémně nadějeplná. Ano, už teď je ve vzduchu cítit čtvrteční odveta s Celje, kde bude FCB muset otáčet skóre 0:1 ze Slovinska. „Mužstvo má výborný charakter, umí se na takové zápasy připravit. Věřím, že vyprodáme stadion a úspěšně to dotáhneme,“ řekl Šmarda.
V klíčovém boji by mohl pomoct Tomáš Rigo, který teď chyběl kvůli nemoci. Pakliže se tedy dodrží dohoda, že do Stoke City přestoupí až po předkolech.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|2
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Hr. Králové
|6
|1
|2
|3
|7:10
|5
|11
Dukla
|6
|1
|2
|3
|5:8
|5
|12
Slovácko
|6
|1
|2
|3
|4:7
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|15
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu