Je krásná, obdařená a fanoušci na ní logicky mohou oči nechat. Někteří však zacházejí za hranu slušeného chování a moderátorce Emmě Jonesové (38) posílají do zpráv velké nechutnosti.

Dáma, která svou přítomností obohacuje program televize fotbalového Leedsu, si na chování příznivců z řad mužů postěžovala na sociální síti.

„Byly tři hodiny lockdownu a už mi začaly chodit fotky penisů,“ napsala Emma, cože to objevila v twitterovém inboxu. „Bude to dlouhých šest týdnů,“ dodala znechuceně. Asi nedávno tušila, co ji ještě během tvrdých protipandemických opatření ve Velké Británii čeká. Jeden z fanoušků se neštítil přímo pod příspěvek ze cvičení napsat toto: „Prosím, mohl bych čuchat tvoje zpocené prsty na nohou?“

Obrázek, zda je toto únosné, si musí udělat už každý sám. Ale ať je Jonesová sebepřitažlivější, některé choutky by lidé veřejně ventilovat asi nemuseli…