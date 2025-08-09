Ligový úkaz Cedidla: stihne 200 startů v rekordním čase? Páník: Vzor pro ostatní
Vyvolává spoustu emocí, znepřátelil si už minimálně dva velké fanouškovské tábory. Nedá se ale popřít, že Martin Cedidla je v české lize úkaz, který si jde za celkem nečekaným rekordem. Na konci sezony by se mohl stát historicky nejmladším hráčem, který v rámci samostatné české ligy dosáhl na 200 startů. Jak to, že se stal pro své týmy nepostradatelným? „Vždy ke svému zdraví přistupoval jako profík,“ říká Bohumil Páník.
Jeho jméno už rezonuje v českém prostřední nějakou dobu, kdekoho možná překvapí, že je Martinu Cedidlovi stále teprve 23 let. Kdyby se narodil o měsíc a půl později, byl by způsobilý hrát na letošním EURO do 21 let. Svůj prvoligový debut si připsal už v 17 letech ve Zlíně pod koučem Romanem Pivarníkem, pravidelně na něj pak začal sázet Bohumil Páník.
„Byla tam samozřejmě míra talentu, ale je to spíš dříč,“ ohlíží se zpět Páník. „Převažuje u něj tvrdá práce a oddanost k fotbalu. Byl to vzor pro všechny hráče ohledně toho, jak se má chovat na tréninku. Teď hraje ve výborném týmu a je to jen jeho zásluha.“
Na konci listopadu oslaví 24. narozeniny, ale do konce sezony může stihnout o dost zajímavější milník. Pokud bude zlínský rodák nadále pravidelně (a zatím důvěru má), může ještě během tohoto ročníku prolomit magickou hranici 200 startů. Na tuto metu mu zbývá 25 zápasů. Když troufale zavěštíme, že se Cedidla nezraní, nevykartuje a odehraje všechno, připíše si jubilejní start 4. dubna 2026. Jak jinak, než proti „svému“ Zlínu.
Jen pro upřesnění, šlo by o počin, který zatím nemá v samostatné české lize obdoby. Porci 200 dosáhnou i silně vytěžovaní hráči zhruba ve 27 letech. Ti, kteří hrají ligu od útlého věku, a měli ke dvěma stovkám dobře našlápnuto, zase logicky odejdou do jiné soutěže dříve, než na ten moment dojde (viz Ladislav Krejčí starší, Martin Vitík, Pavel Šulc).
„Vždy ke zdraví přistupoval jako profík. Když hráč dělá vše pro to, aby mu tělo fungovalo, je to velice důležitý aspekt. Má tak předpoklady atakovat opravdu vysoký počet ligových startů, má stabilní místo, může hrát pravidelně do 35 let. A přístup bude stejný, ten kluk se nezmění, flinkat to nepřestane,“ podotýká Páník.
Cedidla by se tak mohl stát vůbec nejmladším hráčem s 200 starty. Kdo drží rekord nyní? Srdcař ze Slovácka Marek Havlík, který oslavil dvoustovku ve 25 letech, 5 měsících a 5 dnech. Překonal tak o dva týdny Stanislava Vlčka a o měsíc Patrika Siegla s Miroslavem Holeňákem. Jablonecký zadák ale bude v Havlíkově tehdejším věku až na jaře 2027. Je hrubě nepravděpodobné, že by si rekord neuzmul.
Nikdo jiný se na defenzivního univerzála ani nechytá. Věkem a zároveň vytížením nejblíže je Kryštof Daněk (22) se 116 ligovými starty, čtyřiadvacetiletý Lukáš Červ má 122 startů a obdivuhodný poměr věk/zápasy si drží třeba Filip Kubala (25 let/179 zápasů).
Mezi Martincem, Tekijaškim, Beranem, Vakhem či Aleguem působí nenápadně, stejně byl Cedidla důležitou součástí úspěšné jablonecké sezony.
„Umí bránit, je silný v soubojích, má na to morfologickou stavbu těla. Neuhne, je odvážný, umí se srazit, hráče nabořit. Ale není to záludné. Je to hodný kluk, jen na hřišti je nekompromisní. Když budete hrát v rukavičkách, útočník vás vykoupe,“ reaguje Páník i na množství emocí, které jeho bývalý svěřenec vyvolal zákroky na Ewertona a Martina Jedličku. Hodně vzruchu vzbudila i informace Sportu o zájmu Slavie. Ten platí, svým stylem s hráč realizačnímu týmu líbí.
Hádejte, kdo měl minulou sezonu mezi všemi hráči v lize čtvrtou nejvyšší úspěšnost ve vzduchu? Cedidla s 67 % vyhraných soubojů. A co realizační tým Slavie nejvíce obdivuje na krajních hráčích? Je to tak, schopnost uhrát vysoké balony, a zavírat tyče na obou stranách. Stejně tak si libují s hráči otřískanými českou ligou a třiadvacetiletý obránce už má v tomto ohledu namířeno za elitou. Do jisté míry připomíná exzlínský ranař Jana Bořila, i vzhledem k tomu, že se ukázalo, že je šikovný univerzál.
Kouč Luboš Kozel na začátku minulé sezony totiž překvapil, když krajního hráče nasadil na levého stopera. Cedidla tam odehrál víceméně celou sezonu. Jak ale kouč potvrdil, tento experiment skončil. „Dá se to tak říct. Martin tam hrál, protože jsme tu takové hráče neměli. Dostal se do toho Filip Novák a Nassim Innocente je také levonohý stoper.Ten post máme vyřešený,“ prohlásil.
Cedidla tak nyní bude řešit novou konkurenci – Matěje Polidara na levém beku, případně držáka Vachtanga Čanturišvilliho na pravém. Když se s ní ale popere, neuvěřitelný meta 200 odehraných zápasů ho na konci sezony nemine.
175 zápasů Martina Cedidly
- Zlín: 139
- Jablonec: 36
- Góly: 6
- Asistence: 5
- Žluté karty: 33
- Červené karty: 1
Kdo dosáhl nejrychleji na 200 startů?
- 1. Marek Havlík – 25 let, 5 měsíců, 5 dní
- 2. Stanislav Vlček – 25 let, 5 měsíců, 17 dní
- 3. Patrik Siegl – 25 let, 6 měsíců, 17 dní
- 4. Miroslav Holeňák – 25 let, 6 měsíců, 9 dní
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|2
Slavia
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|2
Zlín
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|4
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|5
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|6
Jablonec
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|7
Plzeň
|2
|1
|1
|0
|6:2
|4
|8
Liberec
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|9
Teplice
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|10
Bohemians
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|11
Dukla
|3
|0
|2
|1
|1:3
|2
|12
Ml. Boleslav
|2
|0
|1
|1
|5:6
|1
|13
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Slovácko
|3
|0
|1
|2
|1:3
|1
|15
Hr. Králové
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
|16
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu