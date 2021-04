Ať už nedělní 298. derby pražských »S« dopadne jakkoliv, minimálně jednomu slávistovi to náladu nezkazí. Záložník Jakub Hromada (24) je od soboty tátou.

Manželka Tereza mu porodila dceru. „Jsme rodina. Vítej mezi námi, Sofinko,“ oznamoval slovenský fotbalista šťastně na Instagramu. „Nejsilnější, nejemotivnější a neúžasnější moment v mém životě! Děkuji, Terezko za to, že jsi mi dala rodinu, za to jak jsi bojovala a za to, jaká jsi úžasná. Miluju vás,“ doplnil dojatý tatínek.

Krásnou zprávu do světa vypustili i na twitterovém účtu Slavie. „Jakub Hromada se stal otcem! Gratulujeme rodičům k narození dcery Sofinky, které přejeme hodně zdraví a štěstí do života!“

Poté, co Hromada nastoupil v základní sestavě týmu ve čtvrtfinále Evropské ligy na Arsenalu a přispěl k senzační remíze, zažívá vskutku jedinečný týden. K jeho završení zbývá… Úspěch v derby!