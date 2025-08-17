Priske kritizoval druhou půli: Nedostatek disciplíny. Mercado? Bude velmi důležitý
Sedmý zápas, sedmá výhra. Fotbalová Sparta se dostala do rytmu a v neděli večer svalila v pátém kole Chance Ligy Liberec 2:0. I když ve výkonu i proti oslabenému soupeři se najdou nedostatky. „Z druhé půle jsem byl trochu zklamaný. Měli jsme dát víc gólů, ale pozvali jsme soupeře do zápasu,“ zhodnotil trenér Brian Priske. „Ale výsledek bereme,“ ujistil.
Ano, Slovan, byť byl oslabený, se dostal k nebezpečným situacím. Co se stalo?
„Byl tam nedostatek disciplíny, soustředění. V ten moment musíme zabít utkání, rozhodnout to. Řekl bych, že jsme ztratili ofenzivní strukturu, proto jsme museli hodně běhat. Je ale trochu přirozené, když vedete o dva góly a hrajete proti deseti, že je ve hře méně pohybu. Jsem každopádně rád za čisté konto a Petera (Vindahla), který už v první půli vytáhl skvělý zákrok.“
Jinak jste s výkonem spokojený?
„Měli jsme dobrý začátek a rychle jsme zjistili, že soupeř přešel do takového diamantu, rozestavení 4-4-2. Kluci si zaslouží kredit za to, že se rychle adaptovali. A samozřejmě nám pomohla červená karta, ale to je součástí fotbalu.“
Vrátil jste do sestavy Jana Kuchtu, který zapsal dvě klíčové asistence. V čem byl jeho největší přínos?
„Už po čtvrtečním utkání, kdy nedostal minuty, jsem mu řekl, že od něj v dalším utkání očekávám energii, emoce a pracovitost. Toho jsem se dočkal. Pracoval tvrdě, ale stejně tak všichni tři hráči nahoře. Vidíte to i v číslech. Je to současně navázané na výkony středních záložníků a wingbeků. Přesto si myslím, že jsme mohli dát víc gólů.“
Budete Kuchtovi vyčítat zbytečnou žlutou kartu za emoce?
„Nemyslím si, nechám to být.“
Mercado? Přesně tohle očekávám
Gólově se prosadil také Veljko Birmančevič. Fungovala spolupráce ofenzivní trojky?
„Byl to dobrý zápas. Vidím od nich velkou kvalitu každý den na tréninku, a jsem rád, že se to promítá i do zápasů. Birma sice mohl dát další branky, ale nejde jen o tuhle trojku. Albion (Rrahmani) a Kevin (Milla) přinášejí další extra kvalitu. Mercado bude pro nás v ofenzivě taky velmi důležitý. A když držíme strukturu, jsme v útoku nejlepší v lize.“
Co tedy od Mercada čekat?
„Viděli jsme to už dneska. Je dobrý v soubojích jeden na jednoho, má skvělou levačku, dobrou rychlost a sílu. Přesně tohle od něj očekávám. Jsem přesvědčený, že nám pomůže v ofenzivní části. Těším se na práci s ním. Dneska dokonce mohl mít asistenci, kdyby Birmančevič využil jeho centr.“
Po úvodních pěti kolech jste na prvním místě. Řešíte to?
„Důležitější je, aby to platilo po 35 kolech. Ale je to dobré pro sebevědomí, jsme tam, kde chceme. Víme, že máme třicet zápasů do konce, které budou složité. Vyhrát pět utkání je jednoduché, vyhrát jich další třicet velmi těžké. Chceme vyhrát trofej, proto je důležité být konzistentní. Zaměřujeme se na každý zápas, další máme ve čtvrtek. Podíváme se na video ze dneška, stejně tak načteme Rigu. A zůstáváme pokorní, ničeho jsme zatím nedosáhli. Pořád nás čeká dlouhá cesta.“
Měl jste obavy, že se na vás projeví náročný program a cestování?
„Diskutovali jsme o tom, jestli zápas odložit, nebo ne. V tuhle chvíli máme dobrý rytmus a dali jsme šanci hráčům, kteří nehráli ve čtvrtek, rozložili jsme zátěž. Liberec je ale složitý soupeř, měl na přípravu celý týden a změnil systém. Musím kluky pochválit, že se adaptovali na změny a podali velmi dobrý výkon. Liberec k ničemu nepustili.“
Budete uvažovat o odložení víkendového zápasu s Duklou?
„Ne. Budeme hrát.“
Proč chyběl Angelo Preciado, který ve čtvrtek v Arménii schytal tvrdý zákrok na kotník?
„Zranil se, ale až dnes.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|8
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|9
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu