Červená blbost a Kováčova reakce. Sparta ale vyhrála zaslouženě, díky dvěma personám
PRVNÍ DOJEM PAVLA ŠŤASTNÉHO | Hráli proti oslabenému soupeři a po druhé vstřelené brance absolvovali slabší pasáž, při níž Liberec byl nebezpečný. Přesto fotbalisté Sparty v nedělním utkání pátého kola Chance Ligy vyhráli nad domácím Slovanem 2:0. A zcela zaslouženě. Zásadní vliv na tom mělo vyloučení Azize Kayonda a výkony letenského brankáře Petera Vindahla a útočníka Jana Kuchty.
Hlavní události
Ghali vs. Vindahl. Šlo o velmi povedenou kombinaci domácího mužstva. Po souhře Stránského s Maškem ve středu hřiště se Ghali z levé strany řítil na Vindahla. Dánský gólman zabránil ve 22. minutě srovnání, které by jistě změnilo ráz utkání. V první půli se tak trefil jen Pavel Kadeřábek, jenž vstřelil první gól po návratu do Sparty.
Červená blbost. Možná, že byla přísná, protože je otázka, zda by Birmančevič dlouhý míč za obranu dostal pod kontrolu a šel na brankáře Koubka. Přesto byl Kayondův zákrok zbytečný, hloupý. Navíc měl i za stavu 0:1 fatální následky. Slovan v deseti ztratil naději na bodový zisk.
Kuchtův přínos. Nedal gól, přesto má na sparťanském výsledku zásadní podíl. Před Kadeřábkovým zásahem ukázal přehled, když podržel balon a na hraně vápna ho prosoukal k parťákovi. Stejně tak si počínal ve druhé půli při Birmančevičově navýšení. Mimochodem, pro českého útočníka jde o osmý kanadský bod (4+4) v tomto ročníku.
Kdo mě zaujal
Peter Vindahl. Poté, co tuto sezonu začal rozpačitým zákrokem v Jablonci, se kritika na dánského gólmana rapidně zvýšila (ano, šlo to). Momentálně Priskeho absolutní důvěru splácí. Chytil Ghaliho přízemní střelu, stejně tak si ve druhé půli poradil se Stránského tvrdou střelou i následnou dorážkou od Ichy.
Známka: 8/10
Ange N'Guessan. Má za sebou druhý zápas v nejvyšší české soutěži, a po Dukle přišla jiná nálož v podobě sparťanské ofenzivy. Jde pořád o hodně malý vzorek, ale francouzský mladík vypadal velmi dobře na balonu. V klidu, jistě. Přitom obstál i ve vzduchu.
Známka: 6/10
Kdo mě zklamal
Matěj Ryneš. Neudělal žádnou minelu, výraznou chybu, za kterou by měl schytat kritiku. A byť šel ve druhém poločase výkonnostně nahoru, opakuje v posledních týdnech velmi rozpačité výkony. Aby ho uzdravený Zelený nebo rychlý Mercado, jenž nastoupil na pozici levého wingbeka, neposunuli v hierarchii níž.
Známka: 5/10
Jak to zvládli trenéři
Radoslav Kováč. Vsadil na zesílený střed hřiště, když poskládal hráče do formace 4-3-1-2. Možná chyběla větší odvaha, tlak do koncovky, ale nešlo o špatný herní projev. Vše se změnilo Kayondovým vyloučením, na které reagoval zasunutím kapitána Masopusta do stoperské trojky. Dlouho to fungovalo, ve druhé půli přišly i šance, ale ne body.
Brian Priske. Oproti Arménii vrátil do základní sestavy Jana Kuchtu. A reprezentační útočník měl zásadní přínos. Ve druhém poločase sáhl k jistým střídáním, na hřiště poslal i posilu Johna Mercada, kterého vyzkoušel na levém wingbeku.