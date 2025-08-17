Předplatné

Červená blbost a Kováčova reakce. Sparta ale vyhrála zaslouženě, díky dvěma personám

SESTŘIH: Liberec – Sparta 0:2. Kadeřábek prvním gólem od návratu poslal Pražany do čela
Bek Sparty Asger Sörensen v duelu s Libercem
Pavel Kadeřábek oslavuje první gól od návratu do Sparty
Sparťan Jan Kuchta se pokouší dostat k míči
Veljko Birmančevič ze Sparty v akci proti Liberci
Fotbalisté Sparty oslavují první gól v Liberci
Fotbalisté Sparty se radují z trefy Pavla Kadeřábka v Liberci
Pavel Šťastný
PRVNÍ DOJEM PAVLA ŠŤASTNÉHO | Hráli proti oslabenému soupeři a po druhé vstřelené brance absolvovali slabší pasáž, při níž Liberec byl nebezpečný. Přesto fotbalisté Sparty v nedělním utkání pátého kola Chance Ligy vyhráli nad domácím Slovanem 2:0. A zcela zaslouženě. Zásadní vliv na tom mělo vyloučení Azize Kayonda a výkony letenského brankáře Petera Vindahla a útočníka Jana Kuchty.

Hlavní události

  • Ghali vs. Vindahl. Šlo o velmi povedenou kombinaci domácího mužstva. Po souhře Stránského s Maškem ve středu hřiště se Ghali z levé strany řítil na Vindahla. Dánský gólman zabránil ve 22. minutě srovnání, které by jistě změnilo ráz utkání. V první půli se tak trefil jen Pavel Kadeřábek, jenž vstřelil první gól po návratu do Sparty.

  • Červená blbost. Možná, že byla přísná, protože je otázka, zda by Birmančevič dlouhý míč za obranu dostal pod kontrolu a šel na brankáře Koubka. Přesto byl Kayondův zákrok zbytečný, hloupý. Navíc měl i za stavu 0:1 fatální následky. Slovan v deseti ztratil naději na bodový zisk.

  • Kuchtův přínos. Nedal gól, přesto má na sparťanském výsledku zásadní podíl. Před Kadeřábkovým zásahem ukázal přehled, když podržel balon a na hraně vápna ho prosoukal k parťákovi. Stejně tak si počínal ve druhé půli při Birmančevičově navýšení. Mimochodem, pro českého útočníka jde o osmý kanadský bod (4+4) v tomto ročníku.

Kdo mě zaujal

  • Peter Vindahl. Poté, co tuto sezonu začal rozpačitým zákrokem v Jablonci, se kritika na dánského gólmana rapidně zvýšila (ano, šlo to). Momentálně Priskeho absolutní důvěru splácí. Chytil Ghaliho přízemní střelu, stejně tak si ve druhé půli poradil se Stránského tvrdou střelou i následnou dorážkou od Ichy. 
    Známka: 8/10

  • Ange N'Guessan. Má za sebou druhý zápas v nejvyšší české soutěži, a po Dukle přišla jiná nálož v podobě sparťanské ofenzivy. Jde pořád o hodně malý vzorek, ale francouzský mladík vypadal velmi dobře na balonu. V klidu, jistě. Přitom obstál i ve vzduchu.
    Známka: 6/10

Kdo mě zklamal

  • Matěj Ryneš. Neudělal žádnou minelu, výraznou chybu, za kterou by měl schytat kritiku. A byť šel ve druhém poločase výkonnostně nahoru, opakuje v posledních týdnech velmi rozpačité výkony. Aby ho uzdravený Zelený nebo rychlý Mercado, jenž nastoupil na pozici levého wingbeka, neposunuli v hierarchii níž.
    Známka: 5/10

Jak to zvládli trenéři

  • Radoslav Kováč. Vsadil na zesílený střed hřiště, když poskládal hráče do formace 4-3-1-2. Možná chyběla větší odvaha, tlak do koncovky, ale nešlo o špatný herní projev. Vše se změnilo Kayondovým vyloučením, na které reagoval zasunutím kapitána Masopusta do stoperské trojky. Dlouho to fungovalo, ve druhé půli přišly i šance, ale ne body.

  • Brian Priske. Oproti Arménii vrátil do základní sestavy Jana Kuchtu. A reprezentační útočník měl zásadní přínos. Ve druhém poločase sáhl k jistým střídáním, na hřiště poslal i posilu Johna Mercada, kterého vyzkoušel na levém wingbeku.

Fanoušci a atmosféra

