Takovou lavinu zajímavostí jste ještě nezažili! Komentář sexy černovlásek, extenistky Kláry Janáčkové (37) s modelkou Kristýnou Schickovou (26), kterým stanice O2 TV na jednom ze svých kanálů okořenila derby, stál vážně za to! Jedna zlehka popisovala dění na hřišti, druhá vysypala z rukávu víc pikošek, než se od jejích kolegů dozvíme za celou sezonu. „Užila jsem si to,“ smála se ségra fotbalisty Patrika Schicka. Holky možná plavaly v odbornosti i češtině, nicméně zábavu nabízely plnými hrstmi. „Snad to nebylo naposledy a ještě se při komentování sejdeme,“ přály si. Nejlepší hlášky si poslechněte na konci článku.

K.S.: O Lukášovi Provodovi jsem se dozvěděla, že to je nejlepší zpěvák z kabiny. K.J.: Já doufám, že my nebudeme muset zpívat dnes, to je moje hodně slabá disciplína.

K.J.: Na hřiště by mohl přijít Yusuf, který prý vypadá moc dobře na tréninku. K.S.: A nejenom na tréninku! Nemůžu se rozhodnout, jestli mu dávám přednost před Čelůstkou... Ale slyšela jsem, že pochází z movité rodiny, nemá potřebu fotbalem vydělávat. Je vidět, že do toho dává srdce.

Děcko Plavšič

K.S.: Plavšič je dneska nejmenší hráč z obou týmů, pouhých 165 cm.

K.J.: Já si myslím, že on je nejmenší ve většině zápasů.

K.S.: No, zase má výhodu, že třeba může nakupovat dětské oblečení, v dětské sekci.

K.J.: A to se nám stát nemůže. Ten by nás asi na rande nepozval.