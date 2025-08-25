Shrnutí 6. kola iSport Fantasy: Opět dominovali beci. V ideální sestavě jeden útočník
Zatímco v předchozím kole nejlepší Trenér získal trojciferný počet bodů, v šestém kole vítěz posbíral „jen“ 81 bodů. Ano, hráči nebyli tolik produktivní. Kromě Uchenny s Bořilem totiž nikdo nezapsal dvojciferné číslo v získaných bodech. Do ideální jedenáctky se vešlo hned pět obránců.
Zlín pokračuje ve skvělém startu do sezony, když doma porazil Liberec nejtěsnějším možným rozdílem. To vyneslo místo v nejlepší sestavě kola brankáři Stanislavu Dostálovi a bekovi Janu Kalabiškovi. Oba nasbírali shodně po 9 bodech.
Dvojité zastoupení v sestavě mají i Hradec Králové, Jablonec a Slavia Praha. Konkrétně se dostalo na Daniela Horáka, Vladimíra Daridu, Alexise Aléguého, Lamina Jawa, Jana Bořila a Vasila Kušeje.
Právě posledně dva jmenovaní se do ideální jedenáctky dostali už potřetí. V tomto ohledu momentálně nemají konkurenci. Jsou také nejproduktivnějšími hráči iSport Fantasy po šesti odehraných kolech.
Hodnota nejlepší jedenáctky šestého kola byla 71 milionu.
Popularita
Přes 800 Trenérů si před posledním kolem koupilo Jana Chramostu a Amara Memiče. Ani jeden však body nedoručil. Útočník Jablonce zapsal pouhý bod, záložník Plzně jen o bod více.
David Pech je momentálně 4. nejpopulárnějším hráčem iSport Fantasy, když ho vlastní 40,3 % Trenérů. V posledních třech utkáních, do kterých nastoupil, však nasbíral vždy jen dva body. Dokáže ještě vzpomenout na skvělý start do sezony, kdy v prvních dvou utkáních nasbíral excelentních 22 bodů?
Nejprodávanějším hráči minulý týden byli podle očekávání Christos Zafeiris a Matěj Šín. Prvně jmenovaný nedávno řešil zimní přestup do Řecka a vypadl ze základní sestavy Slavie. Matěj Šín jednak v aktuálním ročníku hraje pod očekávání a jednak je údajně blízko odchodu z Baníku do zahraničí.
Co dál?
Baník, Sigmu i Spartu čekají v týdnu odvetné evropské zápasy. Buďte tedy pozorní před případnou rotací sestavy o víkendových zápasech. Na odchodu z ligy je nejen Matěj Šín, ale také prý i Tomáš Rigo.
Sparta (i s ohledem na evropské zápasy) stále výrazně rotuje. O víkendu jen na lavičce zůstali Lukáš Haraslín či Jan Kuchta. Slovenský záložník je druhým nejpopulárnějším hráčem ve hře (65,3 %), ovšem v posledních třech kolech zapsal postupně po 1, 3 a 1 bodu. Zklamání.
Kdo očekával, že Stanislav Dostál ze Zlína bude po šesti kolech třetím nejproduktivnějším brankářem ve hře, nechť zvedne ruku. Dostál má na kontě 27 bodů, ve hře brankáře Zlína nyní vlastní 5,2 % Trenérů.
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat každou středu (pokud nebude vložené kolo). Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před 7. kolem se to dotkne například Lamina Jawa či Emmanuela Uchenny.
Uzávěrka 7. kola proběhne v sobotu v 15:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|2
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Hr. Králové
|6
|1
|2
|3
|7:10
|5
|11
Dukla
|6
|1
|2
|3
|5:8
|5
|12
Slovácko
|6
|1
|2
|3
|4:7
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|15
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu