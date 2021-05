Dočkal ve formě na EURO patří. Musel by ale přijmout menší roli

Bořek Dočkal krátce poté, co střelu konečky prstů vytáhl na roh brankář Slovenska Martin Dúbravka • Reuters

V pondělí odpoledne vzal telefon a vytočil číslo Bořka Dočkala. Jaroslavu Šilhavému se konečný verdikt neříkal lehce, nakonec jej ale udělal. Zda správně, ukážou až těžká utkání na EURO. Bořek Dočkal se ve Spartě dostal do slušné formy, v určitých pasážích by určitě pomohl i reprezentaci. Pokud by přijal menší roli v týmu, hráč takového formátu na závěrečný velký turnaj stále patří.

Šilhavý po svém nástupu před téměř třemi lety postavil reprezentaci na Bořku Dočkalovi. Ten mu na oplátku výrazně přispěl k úvodnímu skalpu Slovenska. Trenér z něj udělal jasného lídra, mluvčího kabiny. Tak, jak to má zkušený technik rád a jak to potřebuje k maximálním výkonům.

Zdálo se, že pokud je Dočkal fit, ze základní sestavy jej v národním týmu těžko něco vystrnadí. Jenže přišlo dlouhé zranění a po téměř roční pauze trvalo, než se dostal zpátky do odpovídající formy.

Do národního týmu se vrátil, ale jeho pozice v týmu se výrazně umenšila. Ze tří zápasů na podzimním srazu odehrál větší porci jen v přáteláku proti Německu. V Plzni, kde Češi finišovali Ligu národů proti Izraeli a Slovensku, dostal v důležitých zápasech pouhé dvě minuty na hřišti. Doteď mám před očima, jak si místo radostného juchání po zápase na hřišti přidával a běhal dlouhé sprinty od vápna k vápnu.

Demonstroval svou profesionalitu a stále trvající tréninkovou píli, zároveň i fakt, že o reprezentační dres má zájem. Jenže uprostřed pole vyrostla značná konkurence, na jarní start kvalifikace o světový šampionát už jej trenér při posledním srazu vynechal. Byť byl zdravý, ukázal Šilhavý na dravější a mladší polaře. Přitom zrovna ve Walesu, kde Češi marně dobývali domácí branku, by se Dočkalova kreativita určitě hodila.

Sparťanský kapitán nepojede ani na EURO na Ostrovy, trenér nominaci složil bez něj. Což může být chyba. Šilhavý jeho jméno do poslední chvíle zvažoval a hráči zavolal až den před nominací, kdy mu sdělil konečný výsledek. Dřív nezjišťoval, jak by Dočkal vnímal případnou roli náhradníka, zda by takto dokázal na šampionát odjet a být nápomocný týmovému úspěchu.

V současné formě by bezesporu pomohl. Podobný hráč jeho kalibru v Česku chybí a na Ostrovech minimálně do některých pasáží v utkání mohl pasovat. Do širšího kádru pro EURO kvalitou stále patří, jako respektovanou autoritu ho berou i ostatní hráči v týmu.

Zůstává otazníkem, zda by se opravdu spokojil s menší rolí v týmu, zda by kousl, že mu mužstvo neleží na bedrech. Dočkal je mimořádně inteligentní jedinec, ale také velmi náročný fotbalista, který má rád, když se hra a dění na hřišti točí kolem něj.

Vzít Dočkala – náhradníka by jistě bylo riziko, nicméně plusy by převažovaly. Zkušenosti, stále herní kvalita, byť z něj už nikdy nebude moderní sprinter. Šilhavému mohl pomoct také s prací mimo hřiště, aby v náročné turnajové bublině usměrňoval tým, zastal roli spojky mezi hráči a realizačním týmem.

Českým fotbalistům bude chybět.