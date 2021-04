Kandiduje na předsedu FAČR a dnes už se cítí naprosto fit. Vše ale mohlo být docela jinak. Bývalý veleúspěšný fotbalový reprezentant Karel Poborský (49) se v pořadu O2 TV Sport Česká ulička rozpovídal zcela otevřeně o vážných zdravotních problémech, které prodělal.

„Měl jsem zápal mozkových blan,“ započal nepříjemnou vzpomínku internacionál. „Delší dobu mě bolela hlava, bolel mě krk. Samozřejmě tak jak jsem vychovanej, že co bolí, to roste, nebo to rozběháš a takový ty řeči, tak jsem to nechával a nechával.“ Podcenění se mu ale málem nevyplatilo.

„Pak jsme byli na karlovarskym festivalu, tam mi otekla pusa a začal jsem mít teploty,“ pokračoval Poborský v líčení trampot. Tento příznak už nepodcenil a zamířil do nemocnice, kde mu chtěli udělat lumbální punkci, aby odhalili příčinu všech trablů. To by však znamenalo více než 24 hodin v nemocnici. „Jenže se hrálo finále mistrovství světa nebo co. O to jsem nechtěl přijít, protože jsem to komentoval v televizi.“ Odsunul legendární záložník zdraví opět až na druhou kolej.

„Tak jsem šel do televize, ale tam už mi ochrnula v podstatě půlka obličeje. Takže než skončilo studio tak jsem měl spoustu SMSek, proč lezu ožralej do televize,“ šokoval moderátora Hrdličku závažností tehdejšího stavu.

„Druhý den ráno už jsem doma omdlel na chvilku. Jel jsem do nemocnice a tam jasnej zápal plic na stupnici jedna až deset na osmičce. Omdlel jsem jednou ještě tam. Doktorka mi pak řekla, že to bylo o hodinách maximálně dnech a bylo by to nevratný. Naštěstí se to všechno vrátilo ve sto procentech po měsíci, měsíci a půl,“ uzavřel povídání rodák z Jindřichova Hradce.

Z celé nepříjemné anabáze si odnesl ponaučení, aby už své zdraví nepodceňoval a hlavně si užíval každého dne, protože nikdy nevíme, co přijde.