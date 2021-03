Poborský je důstojný kandidát. A rána pro nynějšího šéfa FAČR

KOMENTÁŘ ONDŘEJE ŠKVORA | Karel Poborský kopnul do balonu FAČR jako první. Konečně někdo, dá se říct. Vždyť do velké valné hromady – první poberbrovské, tedy zcela zásadní – zbývají necelé tři měsíce. To je skoro už zítra. Je s podivem, že se doposud nikdo z kandidátů nepřihlásil do boje.