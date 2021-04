ANKETA o Lvíčatech: Šest střel na branku je tragédie. Co týmu chybělo?

Experti v anketě Sportu nebyli spokojení s výkonem české jednadvacítky • FOTO: koláž iSport.cz Kyselost z výkonů české jednadvacítky na evropském šampionátu ve Slovinsku není pouze lokální. Rezonuje i mezi kandidáty na budoucího předsedu FAČR. „Bylo to zklamání. Máme rozhodně na víc,“ shodli se Vladimír Šmicer s Karlem Poborským. Co dalšího oslovení experti v anketě iSport.cz na adresu „lvíčat“ pronesli? ANKETA 1) Jak hodnotíte vystoupení ČR na EURO? 2) Co vám chybělo v české hře? 3) Měl by Karel Krejčí pokračovat ve funkci trenéra?

Karel Poborský, bývalý reprezentant a vedoucího úseku akademií FAČR 1. „Hodnotním ho špatně, protože naše předvedená hra byla slabá, chvílemi až chaotická. Máme rozhodně na víc.“ 2. „V týmu bych lídry viděl, v tom nejspíš problém nebyl, ale na branku jsme za celý turnaj vystřelili jen šestkrát, to je tragédie. To něčemu odpovídá.“ 3. „Trenér by měl udělat kompletní analýzu a vedení by si mělo vyhodnotit, zda to bylo v pořádku a zda tohle od české jednadvacítky stačilo, nebo ne.“

Miroslav Koubek, bývalý trenér Plzně či Slavie, expert deníku Sport 1. „Jednoznačný neúspěch. Opírám se o fakta: dva body, žádný vstřelený gól (jen dva vlastní soupeře) a třetí místo ve skupině, což by mi vzhledem k síle soupeřů vadilo nejméně. Čekal jsem ale lepší herní projev i lepší prezentaci individualit. Upřímně, ani Slovinsko nebylo horší než my.“ 2. „Na hře jednadvacítky mi nejvíc chyběla tvář. Trenér Krejčí to neměl snadné, protože mu koronavirová doba nedovolila žádné přípravné kempy, ovšem hledat tvář týmu až na EURO je pro mě nečekaně překvapující moment. Jednadvacítka doplatila i na slaboučkou útočnou fázi.“ 3. „Měla by se sejít odborná komise, která by měla posoudit trenérovu analýzu a vyslechnout si jeho argumenty. V první řadě je to záležitost svazu, faktem nicméně je, že jednadvacítka nehrála dobrý fotbal, chyběl jí jasný herní koncept, během turnaje vystřídala tři herní systémy a dvacet hráčů.“

Petr Nerad, bývalý mládežnický reprezentant 1. „Byl jsem zklamaný hlavně z utkání se Slovinskem. Týmu jsem přál, aby dopadl lépe, ale ve finále mě výsledek už po výkonech v kvalifikaci nepřekvapil. Viděl jsem spoustu našich zápasů v kvalifikaci a už tehdy mi chyběla tvář týmu a trenérův nějaký rukopis.“



2. „Vůbec jsem netušil, čím se chceme prezentovat, což jde za trenérem. Podle mého Karel Krejčí nedokázal vymáčknout z hráčů to nejlepší. Spousta kluků hrála pod svoje možnosti. Působilo to na mě, že na EURO došli kluci setrvačností díky svojí partě.“



3. „Pořád se bavíme o trenérovi, který dostal tým na EURO, což mu přidává kredit. Ale mládežnické trenéry beru tak, aby týmu vtiskli nějakou tvář, vytáhli z hráčů to nejlepší, což se v tomhle případě nestalo. Asi by ke změně dojít mělo. Volný je Víťa Lavička, ale je otázka, zda by do toho opět šel. Jsou i další trenéři. Napadá mě třeba Václav Jílek, který už tam také působil. Práce u národního týmu je specifická. Neznamená, že kdo je úspěšný v klubu, bude úspěšný i u repre.“