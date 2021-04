Poborský o vyhazovu ze Sparty. Co stálo v SMS od Křetínského?

Patří mezi skupinu hráčů, co oblékla dres obou pražských "S". Karel Poborský, bývalý reprezentant a nyní kandidát na předsedu FAČR, se ale podle svých slov cítí více jako sparťan. Hořce vzpomíná jen na konec v letenském klubu, který přišel náhle prostřednictvím SMS od majitele Daniela Křetínského. „Nejdřív jsem si myslel, že je to žert,“ vzpomínal v pořadu Česká ulička na O2 TV Sport.

„Všichni o tom ví, pořád se o tom mluví... Asi mám štěstí na věci, které se dají snadno zapamatovat. Kdyby mi jen vypršela smlouva, tak si na to nikdo nevzpomene,“ usmíval se Poborský při vzpomínce na konec ve Spartě. Pražskému klubu se upsal v květnu 2002, v září 2005 byl vyřazen z A týmu.

Rozhodnutí o jeho konci ve Spartě mu tehdy přišlo SMSkou. „Asi nemůžu říct, že mě to mrzí. Doba byla taková. S panem trenérem Hřebíkem jsme měli nějaký vztah, zapletl se do toho můj manažer a moc tomu nepomohl, a vyústilo to v tohle,“ ohlížel se 49letý internacionál.

SMS od Daniela Křetínského má prý stále schovanou - nikoli v telefonu, ale staženou na CD. Co vůbec ve zprávě stálo? Žádné „Zítra už nechoď“ jako v parodickém seriálu Vyšehrad. „Dobrý den, Karle, z titulu mojí funkce jste přeřazen do rezervního týmu s okamžitou platností. Hlašte se zítra,“ lovil Poborský znění v paměti.

„Neodepisoval jsem na ni. Nejdřív jsem si myslel, že to je žert. Ale byl jsem v autě a začaly to hlásit zprávy. Tak jsem si říkal, že to asi pravda bude,“ vyprávěl. Informaci mu pak potvrdil i manažer Pavel Paska. „Nějak jsme to začali řešit a život šel dál.“

Celý díl České uličky s Karlem Poborským mohou diváci vidět v pondělí od 21:30 hodin na O2 TV Sport.