Takhle to dál nejde! Fotbalisté Sparty zase vyhořeli v derby y zase vyhořeli v derby se Slavií (0:3) a kouč Pavel Vrba (57) bouchnul do stolu. Požaduje změnu přestupové strategie! Té, za kterou stojí sportovní šéf Tomáš Rosický (40).

Když v únoru podepsal na Letné, zbývalo ještě pár dní do konce přestupového okna. Vrba se ale rozhodl jít cestou poznávání týmu. Že to s ním bude v porovnání se sešívanými tak špatné a že prohraje na plné čáře v lize (0:3) i semifinále poháru, nečekal. A nehodlá to zažít znovu!

„Zápasy jako derby ukazují, o koho se můžeme opřít a kdo nás v nich zklamal. Pokud chceme jít úspěšnou cestou jako Slavia, tak se tady budou muset některé věci změnit,“ řekl Vrba a zamířil tak do vlastních řad.

Značnou část současného kádru v čele s Čelůstkou, Pavelkou či Trávníkem totiž na Letnou přivedl právě jeho nadřízený »Rosa«! Ten navíc nehodlá strategii a kroky úhlavního rivala kopírovat, a jejich plány se proto rozcházejí. A zřejmě dál budou rozcházet.

Sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický







Jestli ale mají být rudí schopni v příští sezoně slávistům vzdorovat, změny zkrátka musí nastat. V Edenu, kde má hlavní slovo, kdo přijde a odejde, kouč Jindřich Trpišovský (nikoliv lidé z vedení), totiž hodlají pokračovat v úspěšné taktice: přivést neznámé borce, postupně je zapracovat do sestavy a vybrousit z nich diamanty. Jako z Provoda, Zimy nebo Holeše.

Už nyní podle norských médií jednají o příchodu gambijského stopera Sheriffa Sinyana (24) z tamního celku Molde. „Musíme si přiznat, že jsou teď slávisté dál než my. Chceme je presovat, a oni z nás dělají blbce,“ štvalo po dalším zpackaném derby sparťana Lukáše Juliše. „Bylo mi z toho smutno. Slavia je lepší, uhrála si to v klidu a zase odjela,“ litoval pro Blesk legendární snajpr Letenských David Lafata.

Dočkají se »reformy« a vzestupu?