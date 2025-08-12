Olomouc zná soupeře v play off Evropské ligy. Narazí na švédského mistra
Fotbalisté Malmö po debaklu 0:5 na hřišti FC Kodaň v odvetě 3. předkola Ligy mistrů vypadli a ve 4. předkole Evropské ligy narazí na Olomouc. Hanáci sehrají první zápas 21. srpna ve Švédsku, odvetu pak o týden později doma. V případě nezdaru mají jistou ligovou fázi Konferenční ligy.
Kodaň byla favoritem skandinávského souboje. Na hřišti soupeře uhrála bezbrankovou remízu a v dnešní domácí odvetě dominovala. Již do přestávky vedla o dva góly, ve druhém poločase přidala další tři. Dvakrát se trefil Robert Silva.
Olomouc má jako vítěz domácího poháru jistou účast v podzimní skupinové fázi evropských soutěží. „Myslím si, že styly severských zemí jsou hodně blízké českému fotbalu. Hodně intenzivní, hodně kvalitní. Z pohledu způsobu hry a náročnosti soupeře to bude hodně blízké,“ řekl trenér Tomáš Janotka po losu.