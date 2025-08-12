Předplatné

Olomouc zná soupeře v play off Evropské ligy. Narazí na švédského mistra

Švédské Malmö podlehlo Kodani a v předkole Evropské ligy vyzve Sigmu Olomouc
Švédské Malmö podlehlo Kodani a v předkole Evropské ligy vyzve Sigmu OlomoucZdroj: ČTK / AP / Andreas Hillergren
Švédské Malmö podlehlo Kodani a v předkole Evropské ligy vyzve Sigmu Olomouc
Švédské Malmö podlehlo Kodani a v předkole Evropské ligy vyzve Sigmu Olomouc
Švédské Malmö podlehlo Kodani a v předkole Evropské ligy vyzve Sigmu Olomouc
4
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Malmö po debaklu 0:5 na hřišti FC Kodaň v odvetě 3. předkola Ligy mistrů vypadli a ve 4. předkole Evropské ligy narazí na Olomouc. Hanáci sehrají první zápas 21. srpna ve Švédsku, odvetu pak o týden později doma. V případě nezdaru mají jistou ligovou fázi Konferenční ligy.

Kodaň byla favoritem skandinávského souboje. Na hřišti soupeře uhrála bezbrankovou remízu a v dnešní domácí odvetě dominovala. Již do přestávky vedla o dva góly, ve druhém poločase přidala další tři. Dvakrát se trefil Robert Silva.

Olomouc má jako vítěz domácího poháru jistou účast v podzimní skupinové fázi evropských soutěží. „Myslím si, že styly severských zemí jsou hodně blízké českému fotbalu. Hodně intenzivní, hodně kvalitní. Z pohledu způsobu hry a náročnosti soupeře to bude hodně blízké,“ řekl trenér Tomáš Janotka po losu.

KonecLIVE
50

 

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů