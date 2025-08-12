Fotbalové přestupy ONLINE: Morata mění potřetí za rok dres, Karabec do Lyonu
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 12. srpna 2025
Španělský mistr Evropy Álvaro Morata mění potřetí během roku dres, v příští sezoně bude hrát v italské fotbalové lize za Como. Dvaatřicetiletý fotbalový útočník bude v desátém klubu uplynulé sezony Serie A hostovat z AC Milán, přičemž Como má na konci příštího ročníku povinnost změnit jeho působení na přestup.
Morata přišel do AC Milán po dvouletém působení v Atléticu Madrid loni v létě, letošní jaro pak strávil na hostování v Galatasarayi. Šestaosmdesátinásobný španělský reprezentant hrál v minulosti také za Real Madrid, Juventus či Chelsea.
Fotbalista Adam Karabec odešel z pražské Sparty na roční hostování do Lyonu. Dohoda zahrnuje opci na přestup.
Dvaadvacetiletý Karabec strávil minulou sezonu na hostování v Hamburku, jemuž pomohl k návratu do bundesligy. Slavný klub z přístavního města ale opci na sparťanského odchovance nevyužil. V Lyonu doplní záložníka Pavla Šulce, který minulý týden přestoupil z Plzně.
Václav Černý by mohl následovat jiného českého reprezentanta Davida Juráska do Besiktase Istanbul. Turecký klub má podle tamních médií o sedmadvacetiletého křídelního hráče velký zájem a je ochoten za něj zaplatit Wolfsburgu zhruba osm milionů eur (téměř 196 milionů korun). Černý absolvoval letní přípravu s Wolfsburgem, kam se vrátil po úspěšném ročním hostování ve skotských Rangers.
Novým spoluhráčem českého útočníka Patrika Schicka v Leverkusenu se stal nizozemský křídelník Ernest Poku. Německý vicemistr získal jednadvacetiletého fotbalistu z Alkmaaru a podepsal s ním smlouvu na pět let. Podle médií za něj zaplatil kolem deseti milionů eur (téměř 245 milionů korun).
Poku má nahradit krajana Jeremieho Frimponga, který odešel do Liverpoolu. V nizozemské lize odehrál za Alkmaar 49 zápasů a dal tři góly. S nizozemskou jednadvacítkou došel do semifinále na červnovém mistrovství Evropy na Slovensku, kde mu naměřili rychlost 35,3 km/h a stal se nejrychlejším hráčem turnaje.
Fotbalisty Paris Saint-Germain posílil ukrajinský obránce Ilja Zabarnyj. Vítěz Ligy mistrů zaplatil za dvaadvacetiletého stopera Bournemouthu 63 milionů eur (1,5 miliardy korun). Zabarnyj podepsal smlouvu na pět let.
Přestupová částka z něj dělá druhého nejdražšího ukrajinského fotbalistu všech dob. Více stál jen útočník Mychajlo Mudryk, kterého koupila Chelsea v roce 2023 ze Šachtaru Doněck za 70 milionů eur (1,7 miliardy korun).
Další velká přestupová sága léta se možná blíží ke konci. Manchester City podle zahraničních médií v posledních hodinách začal šlapat do hvězdy Realu Madrid Rodryga. Klub z hlavního města Španělska má požadovat sumu okolo 100 milionů euro (téměř 2,5 miliardy korun). Dlouholetý hráč Realu býval v tomto přestupovém okně spojován i s Arsenalem či Liverpoolem. A Cityzens se k brazilskému křídelníkovi hodlají posunout i za použití vlastních zdrojů.
Zároveň totiž jednají s Tottenhamem o prodeji Savinha, který na Etihad Stadium hraje teprve rok. Před rokem za něj City vysázeli partnerskému Troyes částku kolem 25 milionu eur, nyní mají po Spurs požadovat 70 milionů. „Kohouti“ už poslali do Manchesteru nabídku přesahující 50 milionů, City ji sice zavrhli, transfer je ale na dobré cestě. Mimo Savinha touží Tottenham i po Eberechi Ezem, jenž je s Crystalem Palace čerstvým držitelem anglického Superpoháru.
A je tu třetí nabídka!PAOK se totiž nehodlá vzdát Christose Zafeirise, podle informací iSportu poslal do Edenu další značně vylepšenou nabídku, kterou bude Slavia i vzhledem k nastavení řeckého záložníka složitě odmítat. Zatím to šéf Jaroslav Tvrdík řeší tak, že chce dvaadvacetiletému středopolaři razantně vylepšit současnou smlouvu. Více čtěte ZDE>>>
Slavia řeší odchod Ondřeje Kričfalušiho, Olomouc čeká na dalšího forvarda, Baník se může loučit s Matějem Šínem i Tomášem Rigem. A o Rafia Durosinmiho je zájem z Prahy. ZDE si projděte, jaké příchody a odchody se ještě v klubech Chance Ligy mohou dotáhnout>>>.
Zprávy ze dne 11. srpna 2025
PAOK Soluň šíleně touží po Christosi Zafeirisovi. Na adresu Slavie už poslala dvě opulentní nabídky, chystá třetí. Pro dynamického záložníka má připravenou ohromující smlouvu, kolik podle informací deníku Sport a webu iSport nabízí čtěte ZDE>>>
Italský brankář Gianluigi Donnarumma chybí v nominaci Paris St. Germain na středeční zápas o evropský fotbalový Superpohár proti Tottenhamu, uvedl list l'Équipe. Podle francouzského deníku i dalších médií úřadující vítěz Ligy mistrů dal šestadvacetiletému hvězdnému gólmanovi jasně najevo, že s ním už nepočítá.
O víkendu PSG angažoval Lucase Chevaliera z Lille, kterému za třiadvacetiletého brankáře zaplatil 40 milionů eur (978 milionů korun). Za vyšší částku v minulosti přestoupili jen čtyři gólmani. Donnarumma přišel do Paříže v roce 2021 poté, co byl vyhlášen nejlepším hráčem mistrovství Evropy, které Italové ovládli. Smlouvu má už jen na rok a nabídku na její prodloužení odmítl. V cestě za vítězstvím v Lize mistrů byl přitom pro klub z Paříže jedním z klíčových hráčů.
Italský mistr Evropy z roku 2021 Giacomo Raspadori přestoupil z Neapole do Atlética Madrid. Úřadující šampion fotbalové Serie A obdržel podle médií za pětadvacetiletého útočníka 22 milionů eur (přes 538 milionů korun), další čtyři miliony eur (98 milionů korun) může získat na bonusech. Raspadori podepsal s Atléticem smlouvu na pět let.
V dresu Neapole odehrál Raspadori tři sezony a ve 109 soutěžních zápasech dal 18 gólů. S týmem slavil mistrovský titul také v roce 2023. Předtím působil od mládežnických let v Sassuolu. V národním mužstvu má bilanci 40 utkání a devět branek.
Leverkusen získal po odchodu kapitána Lukase Hradeckého do branky Janise Blaswiche. Čtyřiatřicetiletý člen širšího kádru německé fotbalové reprezentace přestoupil do Bayeru z Lipska a v novém působišti podepsal smlouvu do roku 2027.
Blaswich chytal za Lipsko od roku 2022, minulou sezonu strávil na hostování v partnerském Salcburku. V Leverkusenu převezme roli dvojky místo Matěje Kováře, který odešel na hostování do Eindhovenu. Novou brankářskou jedničkou týmu, jehož útočnou hvězdou je český reprezentant Patrik Schick, má být nizozemský gólman Mark Flekken, který přišel z Brentfordu.
Mění klub, ligu i zemi. Přesto se Adamu Karabcovi nejspíš splní to, co si od konce hostování v Hamburku přál. Talentovaný záložník se vydá na další zahraniční angažmá. Sparta, s níž odstartoval letní přípravu, se dohodla na podmínkách s Olympiquem Lyon. V něm se dvaadvacetiletý hráč potká také s Pavlem Šulcem. Více čtěte ZDE>>>
Anglický záložník Jack Grealish by měl v této sezoně hostovat v Evertonu, který už se podle stanice Sky Sports domluvil s Manchesterem City na podmínkách. Kluby zatím dohodu nepotvrdily.
Grealish přestoupil do Manchesteru v roce 2021 z Aston Villy za 100 milionů liber (přes 2,8 miliardy korun), v předchozí sezoně ale vypadl ze základní sestavy Citizens. Při nedávném mistrovství světa klubů nebyl ani na soupisce. Devětadvacetiletý fotbalista potřebuje větší herní praxi i směrem k mistrovství světa v příštím roce. Držitel stříbra z mistrovství Evropy 2021 na loňském Euru chyběl, celkem má v reprezentaci na kontě 39 utkání a čtyři góly.
Nováčka první ligy Zlín posílil gólman Milan Knobloch. „Ševci“ přivedli dvaatřicetiletého brankáře jako volného hráče náhradou za zraněného Štěpána Bachůrka. Někdejší hráč Liberce a Karviné uspěl ve Zlíně na zkoušce. „Oslovil mě pan (sportovní manažer Pavel) Hoftych, se kterým se znám z Liberce. Ve Zlíně jsem pár dní trénoval. Chtěli mě vidět trenéři, jak na tom po pauze jsem. Jsem rád, že jsem dokázal, že jsem zdravý, pořád fyzicky připravený a domluvili se na spolupráci,“ řekl Knobloch, který v první lize odchytal 52 zápasů, v nichž udržel 13 nul.
Devětadvacetiletý záložník Filip Zorvan, který v minulé sezoně pomohl Sigmě Olomouc k vítězství v MOL Cupu a poté nakoukl i do reprezentace, by se již brzy mohl zbavit statutu volného hráče. Podle informací iSportu je jednou z aktuálně reálných variant podepsání lukrativní smlouvy v Ázerbájdžánu. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. srpna 2025
Odchod ze Sparty? Adam Karabec by se brzy mohl dočkat nového angažmá. Podle informací Livesport Zpráv míří do Lyonu, od angažmá ve francouzské lize ho prý dělí jen zdravotní prohlídka. Na nové adrese by se tak potkal s dalším českým hráčem Pavlem Šulcem.
Nová sezona anglické Premier League startuje už příští týden, týmy finišují přípravy a ladí kádry. Manchester United po mizerném ročníku, kdy skončil na patnáctém místě, mohutně posiluje. Už přivedl tři hráče: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo a Benjamin Šeško. Už v zimě přitom dojednal příchod Diega Leóna, jenž se ale kvůli věku připojil k novým spoluhráčům až toto léto. Red Devils ale nekončí! Ještě by rádi posilu do středu zálohy. Vyhlédli si Carlose Balebu, jenže Brighton nehodlá nyní kamerunského hráče prodávat. United už mají být přitom domluvení na podmínkách, nyní bude záležet, jestli najdou společnou řeč kupující a prodávající strany… Mluví se o částce 100 milionů liber (2,8 miliardy korun).
Kosovan Ermal Krasniqi nepřesvědčuje, totálně vypadl z rotace. Indrit Tuci je pryč, Adam Karabec mocně touží po návratu do Německa. Proto Sparta musí nabobtnat na pozici křídla či desítky, jak krajním borcům v útočném trojzubci říká Brian Priske. Měsíc před koncem přestupního termínu přichází za prakticky totožnou cenu jako jeho krajan Angelo Preciado Ekvádorec John Mercado. Více čtěte ZDE>>>
Španělský stoper Iňigo Martínez po dvou letech opouští mistrovskou Barcelonu a bude hrát fotbalovou ligu v Saúdské Arábii za klub an-Nasr. V katalánském týmu, s nímž v minulé sezoně získal domácí ligový titul, pohár i Superpohár, mu skončila smlouva. Ve 34 letech zamířil na první angažmá mimo rodnou zemi. „Iňigův kontrakt je platný do roku 2026,“ oznámili zástupci an-Nasru, jenž nedávno prodloužili smlouvu s hvězdným Cristianem Ronaldem a také přivedli útočníka Joaa Félixe z Chelsea.