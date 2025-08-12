Češi zapsali na Hlinka Gretzky Cupu první prohru, nestačili na Finy. Rozhodly přesilovky
Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála ve druhém utkání Hlinka Gretzky Cupu v Brně s Finskem 1:4. Seveřané rozhodli o své výhře dvěma proměněnými přesilovkami ve druhé třetině. Domácí tým před téměř dvěma tisícovkami diváků snížil v 54. minutě zásluhou Petra Tomka, na to ale Finové odpověděli dalšími dvěma trefami a po porážce s Kanadou si připsali první výhru na turnaji.
Tým trenéra Jana Tomajka si tak zkomplikoval obhajobu stříbrných medailí z posledních dvou ročníků. V tabulce má zatím tři body za výhru nad Švýcarskem 6:2. K postupu do pátečního semifinále musí ve středu od 20:00 porazit obhájce titulu a největšího favorita Kanadu a nebo spoléhat na pomoc Švýcarů v duelu s Finy.
„Musíme se z toho dobře vyspat a zítra jít s čistou s hlavou na Kanadu. Dnes rozhodly přesilové hry, které nám nešly. Málo jsme stříleli, puk nám chodil pomalu. Klukům nelze upřít bojovnost, ale Finové nás na konci zápasu dorazili dalšími dvěma góly,“ řekl České televizi trenér Tomajko.
První třetina se hrála ve svižném tempu, prvních pár střel Finů zlikvidoval brankář František Poletín, který na klubové úrovni působí v Lahti. Dnes dostal přednost před Martinem Psohlavcem, jenž odchytal pondělní úvodní duel turnaje proti Švýcarsku.
Český tým si vytvořil několik brejkových příležitostí, ale gólově se neujal ani nájezd Dominika Řípy ani Vojtěcha Švancary, který neproměnil trestné střílení po faulu na něj. První branku tak vstřelili ve 25. minutě Finové v přesilovce: střelou z kruhu se prosadil Oscar Hemming. Seveřané převzali iniciativu, donutili Čechy chybovat a využili i další početní výhodu zásluhou Luky Arkka.
V poslední třetině určovali tempo hry mladí čeští hokejisté, jimž ale chyběla přesnost a důraz ve finální fázi. Až šest minut před koncem snížil na 1:2 karlovarský útočník Tomek, ale závěr Čechům nevyšel. Po dvou minutách dali Finové třetí gól a jejich výhru jistil střelou do prázdné branky Arko.
Výsledky Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let
Skupina A (Brno):
Česko - Finsko 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Branky: 54. Tomek - 34. a 57. Arkko, 25. Hemming, 56. Suvanto.
Kanada - Švýcarsko 9:1 (0:0, 1:0, 8:1)
Skupina B (Trenčín):
Švédsko - USA 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)
Slovensko - Německo 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)