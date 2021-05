Coby 14letá dívenka si v roce 1976 díky třem zlatým medailím podmanila olympiádu v Montrealu. Nadia Comaneciová (59) však k životnímu úspěchu dokráčela po děsivé cestě, na které ji trenér Béla Károlyi (79) týral!

Dlouhá léta se zdálo, že tohle spojení prostě bylo perfektní. Proslulý rumunský kouč objevil Nadiu coby šestiletou holčičku a vypiplal z ní nejlepší gymnastku na světě. Pohádka! Jenže záznamy nalezené v archivech rumunské tajné policie Securitate ji mění v horor.

Historik Stejarel Olaru ve své nové knize tvrdí, že se Károlyi spolu se svou manželkou Mártou k rumunským gymnastkám choval hůř než ke zvířatům. „Byla to atmosféra teroru a brutality,“ tvrdí Olaru s tím, že přísnost gymnastické dvojice šokovala i otrlé tajné policisty.

Károlyiovi Comaneciovou a ostatní slečny bili, vyhrožovali jim, odepírali lékařskou péči, krátili odměny ze závodů a slovně je uráželi. „Nadávali jim do prasat a tlustých krav a nedávali jim najíst. Dívky pily vodu ze záchodové nádrže a v noci jedly zubní pastu, takový měly hlad,“ píše Olaru.

Comaneciová v minulosti svého trenéra bránila a tvrdila, že se žádného násilí nedopustil. Když jí ale Olaru dal přečíst svoji knihu, proti zveřejněným faktům neměla námitek. A co na to sám Károlyi? „Moje gymnastky byly vždy připravené nejlépe na celém světě. A vyhrávaly. To je vše, co se počítá,“ napsal.